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मूलांक 6 अंकराशि 24 जून: 6, 15 और 24 तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा आज का दिन?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 6 Today 24 June 2026 Future Prediction: आज मूलांक 6 वालों के लिए रिश्तों में मीठे शब्दों की कीमत ज्यादा समझ आएगी। आज आपका दिल पिघल सकता है। पढ़ें मूलांक 6 का आज का भविष्यफल।

मूलांक 6 अंकराशि 24 जून: 6, 15 और 24 तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा आज का दिन?

Mulank 6 Today 24 June 2026, Number 6 Future Prediction: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। कपड़े, घर की सजावट या किसी छोटी खरीदारी के लिए बाजार जाएं, तो आपका ध्यान सामान्य से ज्यादा सुंदर और सलीकेदार चीजों पर जा सकता है। यही रुझान पूरे दिन में दिखेगा। लोगों से नरम ढंग से बात करना और अच्छे माहौल की तरफ खिंचना स्वाभाविक रहेगा। शुक्र के प्रभाव से मन सुविधा, सौंदर्य और मेलजोल चाहता है। 24 जून 2026 का मूलांक 6 इस चाह को बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 याद दिला रहा है कि सिर्फ पसंद नहीं, उपयोग भी देखना है। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, मिलना जुलना या हल्की सामाजिक गतिविधि में मन लग सकता है। अगर मन थोड़ा भटका हुआ हो, तो साफ सुथरा माहौल और अच्छे लोगों की संगत राहत दे सकती है।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में मीठे शब्दों की कीमत आज ज्यादा समझ आएगी। कोई अपना आपकी तारीफ करे या आपकी पसंद का ध्यान रखे, तो मन जल्दी पिघल सकता है। अंक 6 का शुक्र प्रेम और अपनापन बढ़ाता है, इसलिए बातचीत में गर्मजोशी बनी रह सकती है। बस भाग्यांक 4 यह कह रहा है कि वादे उतने ही करें, जितने निभा सकें। पार्टनर के साथ छोटी सी आउटिंग, साथ में चाय या पसंद की किसी चीज पर बात माहौल हल्का कर सकती है। परिवार में भी सौम्य रवैया बहुत काम देगा।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में प्रस्तुति, डिजाइन, ग्राहकों से व्यवहार, डिस्प्ले, ब्रांडिंग या लोगों को प्रभावित करने वाले कामों में आपकी समझ उभर सकती है। अगर आपका काम दुकान, बाजार, सेल्स, ब्यूटी,फैशन, इवेंट या सर्विस से जुड़ा है, तो सलीका और व्यवहार दोनों फायदा दे सकते हैं। मूलांक 6 आपको लोगों की पसंद समझने में मदद करेगा। साथ ही भाग्यांक 4 बता रहा है कि सिर्फ अच्छी पैकिंग नहीं, सही व्यवस्था भी जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए भी यह बात ठीक है। नोट्स सुंदर बनाना अच्छा है, पर कॉन्टेंट पूरा होना ज्यादा जरूरी है। ऑफिस में किसी आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने पर ध्यान दें।

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धन और वित्त

मन पसंद चीजें खरीदने का खिंचाव बन सकता है। खासकर ऐसी वस्तु, जो सुंदर दिखे और तुरंत अच्छी लगे। शुक्र सुविधा और शौक बढ़ाता है, इसलिए खर्च का मूड बनना स्वाभाविक है। मगर 24 जून की 4 वाली ऊर्जा बिल, रेट, क्वालिटी और जरूरत का हिसाब मांग रही है। किसी दुकान में ऑफर देखकर तुरंत तय करने के बजाय दो मिनट रुककर तुलना कर लें। छोटी बचत भी ठीक जगह हो, तो संतोष रहेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर से ज्यादा मन को आरामदायक माहौल की जरूरत रहेगी। भीड़, शोर या बेतरतीब जगह जल्दी थका सकती है। हल्की खुशबू, साफ कमरा, पसंद का संगीत या थोड़ी देर खुली हवा में बैठना अच्छा असर दे सकता है। अगर सुस्ती महसूस हो, तो मीठा या तला हुआ खाने के बजाय सादा और हल्का विकल्प चुनें। इससे शरीर भारी नहीं लगेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: सिर्फ पैकिंग देखकर सामान न चुनें। किसी सामाजिक बात में औपचारिक मुस्कान को गहरी भावना न मानें। दुकान या खरीदारी में वापसी और बदलने की शर्त जरूर पूछें।

आज की सलाह: पसंद के साथ उपयोगिता को भी बराबर जगह दीजिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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