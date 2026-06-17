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Mulank 4 Ank Rashifal: राहु की वजह से बढ़ सकती है मूलांक 4 वालों की उलझन, आज सतर्क रहें इन तारीखों में जन्मे लोग

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Rashifal Mulank 4: मूलांक 4 वाले लोग आज सावधान रहें। अच्छा होगा कि अगर आप ऑफिस या फिर पैसों से जुड़े मामलों के कागज और डिटेल्स दोबारा चेक कर लें। आज की गई जल्दबाजी नुकसान करवा सकती है। 

Mulank 4 Ank Rashifal: राहु की वजह से बढ़ सकती है मूलांक 4 वालों की उलझन, आज सतर्क रहें इन तारीखों में जन्मे लोग

मूलांक 4 वालों पर आज राहु का असर सबसे ज्यादा दिखने वाला है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होगा। ऑफिस की बात हो या घर के किसी जरूरी फैसले की आपको चीजें खुलकर रखने से राहत मिलेगी। 17 जून 2026 का मूलांक 8 काम में सख्ती और नतीजे की मांग बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 6 लोगों को साथ लेकर चलने का संकेत दे रहा है। ऐसे में अंक 4 वालों के लिए साफ बातचीत ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। राहु आपको अलग सोच देता है, इसलिए आपके पास नया तरीका हो सकता है, पर उसे मन में दबाकर रखने से उलझन बढ़ेगी। शुरुआत में ही बात साफ कर देने से कई अड़चनें छोटी रह सकती हैं। किसी जरूरी कागज, फॉर्म, मेल या डिटेल को एक बार फिर जांच लेना बेहतर रहेगा।

मूलांक 4 की लव लाइफ

घर में कोई बात कई दिनों से आधी अधूरी चल रही है तो उसे सीधी तरह रखने का समय है। राहु के कारण कभी कभी आप सामने वाले की बात में छिपा मतलब ज्यादा खोजने लगते हैं। इससे भ्रम बढ़ता है। इस समय रिश्तों में बात घुमाने के बजाय साफ शब्द ज्यादा काम देंगे। पार्टनर से किसी योजना, खर्च या जिम्मेदारी पर खुलकर बात करें। परिवार में भी आपकी अलग राय पहले अटपटी लगे, पर ढंग से समझाएंगे तो बात बैठ सकती है। अपनेपन के साथ स्पष्टता रखें। यही दूरी घटाएगी।

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मूलांक 4 का करियर

कामकाज में टीम के साथ बैठकर सोचने का फायदा मिल सकता है। कोई अटका हुआ काम, प्रोजेक्ट या प्रोसेस बातचीत से आगे बढ़ेगा। मूलांक 8 की ऊर्जा पूछेगी कि बातों से आगे असली तैयारी कितनी है, इसलिए जो कहें उसे डेटा, कागज या सही जानकारी से मजबूत रखें। राहु तकनीक और नए तरीके का ग्रह है, इसलिए डिजिटल काम, सिस्टम अपडेट, ऑनलाइन फाइल या रिपोर्ट में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। स्टूडेंट्स भी ग्रुप डिस्कशन से लाभ ले सकते हैं, लेकिन केवल आइडिया इकट्ठा करके न बैठें। किसी जरूरी कागज, एडमिट कार्ड, फॉर्म या आईडी की जांच दोबारा कर लें। छोटी चूक बाद में टेंशन दे सकती है।

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मूलांक 4 का फाइनेंस

पैसों के मामले में तस्वीर साफ रखने से फायदा होगा। भाग्यांक 6 के कारण घर, सुविधा या किसी साझा जरूरत पर खर्च की बात उठ सकती है। वहीं राहु जल्दी फायदा दिखाकर मन डिगा सकता है। इसलिए कोई भी रकम, फीस, ऑनलाइन पेमेंट या लेनदेन बिना डिटेल देखे आगे न बढ़ाएं। अगर किसी से पैसों पर बात करनी है तो सीधा हिसाब रखें। बात टालने से उलझन बढ़ सकती है। लाभ छोटे कदमों से बन सकता है, शॉर्टकट से नहीं।

मूलांक 4 का स्वास्थ्य

दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ चलें तो शरीर में बेचैनी उतर सकती है। राहु का असर कभी कभी सिर भारी, नींद हल्की या ध्यान बंटा हुआ महसूस करा सकता है। ऐसे में काम शुरू करने से पहले पांच मिनट बैठकर दिन के तीन जरूरी काम लिख लें। इससे मन इधर उधर कम भागेगा। पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहें। तेज बहस से दूरी रखने पर भी राहत मिलेगी।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर राय न बनाएं। जरूरी कागज बिना जांचे आगे न भेजें। जल्दी लाभ के चक्कर में पुरानी शर्तें नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह: साफ बात करें और हर जरूरी डिटेल खुद मिलाकर देखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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