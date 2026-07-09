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आज का अंक राशिफल: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपके लिए 9 जुलाई 2026 का दिन?

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka ank rashifal 9 July 2026: आज का दिन कई मूलांक वालों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, जबकि कुछ तारीख में जन्मे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

आज का अंक राशिफल: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपके लिए 9 जुलाई 2026 का दिन?

Aaj ka ank rashifal 9 July 2026: आज 9 जुलाई 2026 है। आज का दैनिक अंक 9 है, जो मंगल का प्रतीक है। जबकि संपूर्ण भाग्यांश (9+7+2+0+2+6 = 26 = 2+6) 8 है। नवंबर 8 शनि से संबंधित है। इसलिए आज का दिन अनुशासन, ऊर्जा और कर्म प्रधान रहने वाला है। आइए जानते हैं जन्मतिथि के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। अपनों का साथ मिलेगा। भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लें। सेहत का खास ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है।

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मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। निवेश से पहले सोच-विचार कर लें। यात्रा के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी या अनबन हो सकती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज कोई बड़ी व्यापारिक डील हाथ लग सकती है। नौकरी पेशा के लिए दिन सामान्य रहेगा। भाई-बहन के रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनर के साथ एक यादगार शाम बिता सकते हैं। आज भावकुता में आकर कोई फैसला लेने से बचें। खान-पान का विशेष ध्यान रखें।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको कार्यों में सफलता हासिल होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी से कोई खास सरप्राइज मिलने की उम्मीद है। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। पराक्रम रंग लाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करें, वरना रिश्ते में शक पैदा हो सकता है। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। ऊर्जा में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपका उत्साह और ऊर्जा चरम पर रहेंगे। बस गुस्से और जल्दबाजी में काबू रखें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। माता-पिता के स्वास्थ्य पर नजर रखें। करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल रहने वाला है।

मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 9 वालों को आर्थिक उन्नति मिल सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका लाभ करियर में मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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