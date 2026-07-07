मूलांक 1 राशिफल 7 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज लेनदेन में ध्यान रखें ये एक बात
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 7 July 2026 : आज नए आइडिया तेजी से आएंगे और किसी रचनात्मक काम में मन भी लगेगा। फिर भी जो काम आपको उबाऊ लगते हैं, उन्हें टालना ठीक नहीं होगा। जानें, 7 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Aaj ka ank rashifal 7 July 2026 1 number rashifal numerology, मूलांक 1 राशिफल 7 जुलाई: घर और काम, दोनों जगह आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी। सुबह का रूटीन जितना साफ और तय रहेगा, उतना ही पूरा दिन संभला हुआ चलेगा। 7 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर सोच को गहरा बनाता है, जबकि भाग्यांक 6 आपको लोगों, जिम्मेदारियों और संतुलन की तरफ खींचता है। ऐसे में नए आइडिया तेजी से आएंगे और किसी रचनात्मक काम में मन भी लगेगा। फिर भी जो काम आपको उबाऊ लगते हैं, उन्हें टालना ठीक नहीं होगा। सूर्य का प्रभाव आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, लेकिन यही ऊर्जा कभी अहंकार भी बढ़ा सकती है। बात साफ रखें, पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न दिखाएं। छोटे काम निपटाने से मन हल्का रहेगा।
मूलांक 1 राशिफल 7 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज लेनदेन में ध्यान रखें ये एक बात
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी बात का असर रहेगा, इसलिए लहजा संतुलित रखना बेहतर रहेगा। मन में जो चल रहा है, उसे दबाने के बजाय सीधे और सरल तरीके से कहें। मूलांक 7 की ऊर्जा आपको थोड़ा भीतर खींच सकती है, जबकि भाग्यांक 6 अपने लोगों के लिए समय और संवेदना मांगता है। अगर आप केवल अपने काम या अपने विचारों में उलझे रहे, तो सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है। परिवार में किसी छोटी जिम्मेदारी को खुद संभालना अच्छा संकेत देगा। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसा काम आएगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में कुछ नए और अलग सोच वाले आइडिया सामने आ सकते हैं। यह समय केवल नियम निभाने का नहीं, बल्कि काम को बेहतर ढंग से करने का भी है। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए टीम में पहल करना आपके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जो जरूरी फाइल, जवाब, मीटिंग या नियमित काम हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए पीछे न करें कि वे नीरस लगते हैं। 7 का असर गहराई देता है और 6 का प्रभाव काम की गुणवत्ता तथा तालमेल पर जोर डालता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि क्रिएटिव सोच अच्छी रहेगी, पर बेसिक तैयारी छोड़ी तो दबाव बढ़ सकता है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में सोच समझकर कदम रखना ठीक रहेगा। रचनात्मक काम, शौक या अपनी पसंद की चीजों पर खर्च का मन बन सकता है, पर पहले जरूरी भुगतान और घर से जुड़े खर्च देखें। भाग्यांक 6 बजट में संतुलन चाहता है। मूलांक 7 आपको कभी कभी अपने मन के हिसाब से खर्च करा सकता है। किसी लेनदेन में केवल आत्मविश्वास के भरोसे न चलें। लिखित बात और रकम की साफ समझ जरूरी रहेगी। कमाई स्थिर रखने के लिए छोटे आर्थिक काम पहले निपटाएं।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन तेज चलेगा, इसलिए थकान का एहसास देर से हो सकता है। खेल, डांस या वर्कआउट में अपनी सीमा पहचानें। जरूरत से ज्यादा जोर लगाने पर मांसपेशियों में खिंचाव या भारीपन महसूस हो सकता है। सुबह हल्का स्ट्रेच, पर्याप्त पानी और बीच बीच में छोटा ब्रेक आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर दिन भर भागदौड़ है, तो शाम को शरीर को ढील देना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: उबाऊ लगने वाले काम अधूरे न छोड़ें। केवल अपने नजरिए को सही मानकर बात न करें। खेल या डांस में जरूरत से ज्यादा जोर न लगाएं।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर नए आइडिया को जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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