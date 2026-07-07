अंकराशि 7 जुलाई: आज 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को शॉर्टकट की ओर खींच सकता है राहु
Aaj ka ank rashifal 7 July 2026 mulank 4 prediction: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को अपनी किस्मत अजमाने का मन करे, तो सीमा को छोटा ही रखें। जानें आज मूलांक 4 वालों का कैसा बीतेगा दिन।
Today Mulank 4 Prediction 7 July 2026: किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 है। सुबह से छोटे छोटे काम एक साथ सामने आ जाएं, तो आपका मूड जल्दी बदल सकता है। फिर भी खुद को हल्का रखेंगे तो उलझन आधी हो जाएगी। अंक 4 पर राहु का असर अलग सोच देता है, इसलिए आप वही बात नए तरीके से पकड़ सकते हैं जो दूसरे लोग छोड़ दें। 7 जुलाई 2026 का मूलांक 7 भीतर की आवाज को तेज कर रहा है और भाग्यांक 6 व्यवहार में संतुलन मांग रहा है। ऐसे में मन भटके भी, तो चेहरा गिराने के बजाय शांत और खुश रहना बेहतर रहेगा। किसी अचानक मौके को परखने की इच्छा बढ़ सकती है। किस्मत आजमाने का मन हो तो छोटी सीमा में रखें। मजे के लिए करें, उम्मीद का बोझ न डालें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी अलग सोच कभी कभी सामने वाले को समझने में समय ले सकती है। इसलिए बात को घुमाने के बजाय सीधे और नरम शब्द चुनें। अगर किसी अपने का मूड बदला हुआ लगे, तो पहले माहौल हल्का करें। मुस्कान यहां बहुत काम दे सकती है। राहु कभी भ्रम भी बनाता है, इसलिए किसी अधूरी बात से मन में कहानी न बनाएं। प्रेम संबंध में हल्की छेड़छाड़ और सादा अपनापन दूरी कम कर सकता है। परिवार में किसी छोटे काम में हाथ बंटाने से भी अच्छा असर दिखेगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस की मीटिंग में आपका नजरिया अलग दिख सकता है। यही आपकी ताकत भी है। राहु तकनीक, नए तरीके और शॉर्टकट की तरफ खींचता है, लेकिन हर शॉर्टकट सही नहीं होता। इसलिए जो भी आइडिया रखें, उसके साथ साफ वजह भी रखें। पढ़ाई कर रहे लोगों को एक विषय में अचानक गहरी रुचि महसूस हो सकती है। उसे पकड़कर आगे बढ़ें। 7 की ऊर्जा रिसर्च और अंदर की समझ बढ़ाती है, जबकि 6 चाहता है कि काम लोगों के साथ तालमेल में पूरा हो। टीम वर्क में थोड़ी नरमी रखेंगे तो आपकी बात ज्यादा आसानी से स्वीकार हो सकती है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में मन जल्दी लाभ की तरफ जा सकता है। यही जगह है जहां राहु आपको परखता है। कोई छोटा मौका, ऑफर या किस्मत आजमाने वाली बात सामने आए तो सीमा तय करके ही आगे बढ़ें। लॉटरी या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें तो सिर्फ उतना करें जितना सहज लगे। नियमित खर्च और जरूरी भुगतान को पीछे न करें। किसी ऐप, लिंक या जल्द कमाई के दावे पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। साफ हिसाब आपको बाद की टेंशन से बचाएगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मूड का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। कभी जोश, कभी ढीलापन महसूस हो सकता है। ऐसे में अपने दिन में थोड़ी लय रखें। दो बार गहरी सांस लेकर चेहरा ढीला छोड़ें। चलते समय कदम थोड़ा धीमे करें। मीठा या बहुत मसालेदार कुछ बार बार लेने से बेचैनी बढ़ सकती है। हल्का संगीत या कुछ मिनट खुली हवा आपके मन को संतुलित कर सकती है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: जल्दी फायदा दिखाने वाली बात को पूरा सच न मानें। मीटिंग में बिना जांचे तकनीकी दावा न करें। मजे में किया छोटा खर्च आदत न बने।
आज की सलाह: हल्के मन से चलें और हर मौके को परखकर चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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