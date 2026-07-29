आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 जुलाई का दिन? जानें जन्मतिथि से
Today Numerology Horoscope 29 July 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक के जरिए भविष्यफल का आकलन किया जाता है। आज कुछ मूलांक वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है, जबकि कुछ मूलांक वालों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है।
Aaj ka ank rashifal 29July 2026: आज 29 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए ऊर्जा, अवसर और सावधानी के संकेत लेकर आया है। जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में भविष्यफल का आकलन राशि के जरिए किया जाता है, उसी तरह से अंक शास्त्र में भविष्यफल की गणना जन्म की तारीख से करते हैं। जन्मतिथि के जरिए मूलांक की गणना होती है, उससे व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्यफल की जानकारी होती है। हर व्यक्ति का मूलांक 1-9 के बीच होता है। व्यक्ति के जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर 1 से 9 के बीच का जो सिंगल अंक आता है, वही मूलांक या भाग्यांश होता है। जानें आज 29 जुलाई 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 1 वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और लोगों की बातों में आकर धन खर्च नहीं करें।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 2 वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मी और सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आज परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। अटके हुए कार्यों में सफलता पा सकते हैं।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर में लोगों को तरक्की प्राप्त होगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आज किसी नए काम की शुरुआत से बचें। अपनी ऊर्जा या एनर्जी को अटके हुए कामों को पूरा करने में लगाएं।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको अपनी पुराने कार्यों या योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। रोजी-रोजगार में तरक्की के योग हैं। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आज आपकी वाणी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको व्यापारिक उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। दिन व्यस्तता भरा रहेगा। बातचीत से पर्सनल लाइफ की परेशानी का हल निकल सकता है। आज निवेश के लिए दिन अनुकूल है। अपनों का साथ मिलेगा।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको कार्यक्षेत्र में बेहतरीन अवसर मिलेंगे। रिश्तों में सुधार होगा और मधुरता आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी या कार्यों को करने से बचना चाहिए। सेहत में सुधार होगा।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी सोच गहरी होगी। हालांकि काम की अधिकता के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं। अपनों के साथ दूरियां बन सकती हैं, लेकिन दिन के अंत तक आप गलतफहमी दूर करने में सफल रहेंगे। धन से जुड़े कार्य सफल होंगे। व्यापारिक सफलता प्राप्त होगी।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज धन के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मानसिक थकान हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में पेशेवर बातचीत करने के बजाए प्यार और समय भी दें। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आप साहस और ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। मुश्किल कार्यों को करने की क्षमता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर लीडरशिप भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। हालांकि आज गुस्से पर काबू रखे। धन से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान