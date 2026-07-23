आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 23 जुलाई का दिन? जानें जन्मतिथि से
Aaj ka ank rashifal 22 July 2026: आज 23 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन कई मूलांक वालों की लाइफ में खुशियों की सौगात के साथ गुड न्यूज लेकर आया है। जबकि कुछ मूलांक वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जानें आज 23 जुलाई का अंक राशिफल।
Aaj ka ank rashifal 23 July 2026, today numerology horoscope: ज्योतिष शास्त्र में राशि महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य का आकलन या गणना करने के लिए उसकी राशि का पता होना जरूरी होता है, उसी तरह से अंक शास्त्र में मूलांक या भाग्यांश के जरिए भविष्यफल का आकलन किया जाता है। व्यक्ति के जन्मतिथि को जोड़कर अंत में जो एक अंत प्राप्त होता है, वह मूलांक होता है। जानें आज मूलांक 1-9 वालों के लिए 23 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन कैसे फल लेकर आया है।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 1 वालों के आज धन का आगमन होगा और खर्चों में कमी आएगी। व्यावसायिक सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश के लिए समय अच्छा है। प्रेम-संतान का साथ मिलेगा। ऑफिस में नई उपलब्धि हासिल होगी।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 2 वालों को धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। परिवार के सदस्य आपसी तालमेल में कमी का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 3 वालों के सीनियर्स आज खुश रहेंगे और काम की तारीफ करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा। आज का दिन लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। धन की स्थिति में बदलाव के सकारात्मक संकेत हैं।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 4 वालों को आज यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। व्यापारिक तौर पर आप मजबूत स्थिति में आ सकते हैं।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 5 वाले आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जिसका लाभ आपको करियर में मिलेगा। कुछ लोगों को आज ऑफिस में मनचाहे परिणाम मिलेंगे और आय में वृद्धि मिलने के संकेत हैं। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 6 वालों की भौतिक सुख-संपदा बढ़ सकती है। धन का आवक बढ़ेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। करियर में सफलता के साथ आगे बढ़ने के अवसर पाएंगे। संतान का साथ मिलेगा। प्रेम की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपके खर्च में कमी आएगी, जिससे मानसिक तौर पर राहत पाएंगे। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षिक होंगे। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के मौके मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी चमकेगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। काम से जुड़े नए विचार आ सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें। आज भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें, नुकसान हो सकता है। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन धन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए अनुकूल है। आपकी राय या विचारों को ऑफिस में सीनियर्स गंभीरता से ले सकते हैं। आपको लक्ष्यों को पाना आसान होगा। आप अपनी वाणी के जरिए अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। बेकार के खर्चों में नियंत्रण रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान