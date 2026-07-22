आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 टीम को लेकर ना करें ये गलती, दोस्ती में ना करें हिसाब
5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों को आज कुछ मामलों में सतर्क रहना है। ऑफिस में कुछ गलतियों को करने से बचना है। वहीं दोस्ती के मामले में भी सावधानी बरतनी है ताकि सामने वाले को चीजें गलत ना लगें।
Numerology Horoscope Today 22 July 2026: दोस्तों, साथ काम करने वाले लोगों और रोज मिलने वाले संपर्कों के साथ आपका तालमेल इस समय खास असर दिखा सकता है। अंक 5 के स्वामी बुध आपको बात समझने और समझाने की ताकत देते हैं। फर्क यह रहेगा कि केवल बोलना नहीं, सुनना भी उतना ही जरूरी होगा। किसी समूह काम, साझा जिम्मेदारी या छोटी टीम में आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। बाजार या दुकान के काम में भी ग्राहक की बात ध्यान से सुनकर जवाब देंगे तो भरोसा बढ़ेगा। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपके काम में व्यवस्था मांगता है, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत को खुलापन देता है। इसलिए साफ शब्द, सही हिसाब और नरम व्यवहार आपके लिए उपयोगी रहेंगे।
मूलांक 5 रिलेशनशिप
रिश्तों में लेने और देने का संतुलन इस समय सबसे बड़ी कुंजी रहेगा। अगर आप अपनी बात कहेंगे और सामने वाले की बात भी पूरे मन से सुनेंगे, तो कई उलझनें हल्की हो सकती हैं। दोस्ती में पुरानी दूरी कम करने का मौका बन सकता है। पार्टनर के साथ छोटी बातों को बहस बनाने के बजाय सीधा पूछना बेहतर रहेगा कि उन्हें किस बात की जरूरत है। परिवार में किसी दो लोगों के बीच आप समझदारी से बात करा सकते हैं। बुध का असर शब्दों में है, इसलिए सही लहजा बहुत काम करेगा।
मूलांक 5 करियर
कामकाज में नेटवर्क, संपर्क और सहयोग से फायदा बनने की संभावना है। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट बात, रिपोर्ट समझाना या टीम के बीच तालमेल बैठाना आपके पक्ष में जा सकता है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ग्रुप स्टडी या किसी सहपाठी से चर्चा में विषय जल्दी समझ आ सकता है। बिजनेस में दुकान, सेल्स, सप्लाई, ऑर्डर या ग्राहक सेवा से जुड़े लोग खास ध्यान रखें कि जवाब साफ और छोटा हो। बुध गणना और निर्णय का ग्रह है, इसलिए बात के साथ नंबर भी तैयार रखें। मूलांक 4 संकेत देता है कि आधी जानकारी से काम अटक सकता है। भाग्यांक 3 आपकी प्रस्तुति को असरदार बना सकता है।
मूलांक 5 फाइनेंस
पैसों के मामले में साझा काम या संपर्कों के जरिए अवसर दिख सकते हैं, पर हिसाब साफ रखना जरूरी रहेगा। उधार, एडवांस, कमीशन या छोटी पेमेंट का रिकॉर्ड तुरंत नोट कर लें। दुकान या बाजार से जुड़ा काम हो तो रेट, मात्रा और वापसी की शर्त पहले पूछना ठीक रहेगा। बुध का संबंध कागज और गणना से है, इसलिए मौखिक बात पर पूरा भरोसा करने के बजाय लिखित पुष्टि लेना बेहतर रहेगा। आमदनी स्थिर रखने के लिए छोटे खर्चों की सूची देखना उपयोगी होगा।
मूलांक 5 हेल्थ
लगातार लोगों से बात करने और जवाब देने में दिमाग तेज चलेगा, जिससे शाम तक हल्की थकान या बिखराव महसूस हो सकता है। बीच बीच में पांच मिनट चुप बैठना फायदेमंद रहेगा। बहुत देर खाली पेट रहने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए हल्का नाश्ता पास रखें। अगर कई काम साथ चल रहे हों तो उन्हें कागज पर लिख लें। इससे मन कम उलझेगा और निर्णय साफ होंगे।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: दोस्ती में हिसाब को अनकहा न छोड़ें। दुकान या बाजार में सुनी बात तुरंत मानकर सौदा न करें। टीम में एक ही बात दो लोगों से अलग तरह न कहें।
आज की सलाह: बोलने से पहले सुन लें, फायदा साफ दिखने लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र