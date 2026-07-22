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आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 सुबह की जल्दबाजी में कर सकते हैं गलती, सीनियर से ना करें बहस

By Anita Baranwal
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4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को 22 जुलाई के दिन मूलांक 4 वालों को थोड़ा सतर्क रहना है। आज सुबह की जल्दबाजी में गलती की संभावना है। वहीं ऑफिस में आज किसी सीनियर से बहस ना करें।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 सुबह की जल्दबाजी में कर सकते हैं गलती, सीनियर से ना करें बहस

Numerology Horoscope Today 22 July 2026: मन में खीझ या अधूरापन महसूस हो तो उसे हल्के में न लें। सुबह का रूटीन भी थोड़ा उलझा लग सकता है। अलार्म समय पर बजे, फिर भी काम अपनी रफ्तार से न चलें तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। राहु के असर वाला आपका अंक 4 अलग सोच देता है, लेकिन कभी कभी यही सोच बाकी लोगों से तालमेल बिगाड़ देती है। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 इस बेचैनी को और उभारता है, जबकि भाग्यांक 3 कहता है कि बात साफ रखें तो अटकाव कुछ कम हो सकता है। किसी नियम, प्रक्रिया या जिम्मेदारी में देरी दिखे तो उसे व्यक्तिगत अपमान न मानें। ठहरकर कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा।

मूलांक 4 रिलेशनशिप

रिश्तों में इस समय आपकी उम्मीदें जल्दी पूरी न हों तो मन खिन्न हो सकता है। खासकर जब सामने वाला आपकी बात तुरंत न समझे। राहु का स्वभाव कभी कभी भीतर संदेह भी बढ़ाता है, इसलिए छोटी दूरी को बड़ी समस्या मान लेने से बचें। पार्टनर से बात करते समय शिकायत के बजाय सीधी जरूरत बताना ज्यादा ठीक रहेगा। घर के किसी बड़े सदस्य या जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। ऐसे में तर्क लंबा करने के बजाय सही समय पर बात रखना समझदारी होगी। नरमी रखने से संबंध बिगड़ने से बच सकते हैं।

मूलांक 4 करियर

कामकाज में रुकावट का भाव सबसे ज्यादा यहीं महसूस हो सकता है। ऑफिस, संस्थान या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की तरफ से जवाब धीमा मिले तो बेचैनी बढ़ सकती है। आपकी तरफ से मेहनत कम नहीं होगी, लेकिन नतीजे थोड़ी देर से दिखें तो हैरानी न करें। मूलांक 4 और राहु तकनीक, सिस्टम और नए तरीके से जुड़े हैं, इसलिए डिजिटल काम, डेटा, सॉफ्टवेयर, रिसर्च या अनोखे आइडिया वाले लोगों को अपनी बात साबित करने में मेहनत करनी पड़ सकती है। बीच में 22 जुलाई का भाग्यांक 3 मदद करता है। अगर आप अपनी बात सरल भाषा में रखें तो सहयोग मिल सकता है। पढ़ाई में भी विषय समझ आ जाएगा, पर मन बार बार भटके तो छोटे हिस्सों में पढ़ना ठीक रहेगा।

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मूलांक 4 फाइनेंस

पैसों के मामले में मन जल्दी नतीजा चाहता दिखेगा। यही जगह है जहां राहु थोड़ा भ्रम दे सकता है। कोई चीज तुरंत फायदेमंद लगे, फिर भी पूरी रकम, समय और उपयोग एक साथ देखें। अटका हुआ भुगतान, फीस, बिल या किसी सर्विस का क्लियरेंस थोड़ा खिंच सकता है। इससे टेंशन बढ़े तो भी बिना जांच के दूसरा विकल्प चुनना ठीक नहीं होगा। जरूरी खर्च को पहले रखें। सुविधा के नाम पर ली गई चीज बाद में भारी लग सकती है।

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मूलांक 4 हेल्थ

बेचैनी का असर पेट और सिर दोनों पर दिख सकता है। सुबह उठते ही भागदौड़ शुरू करने के बजाय दो मिनट शांत बैठें। पानी धीरे धीरे पिएं। अगर मन बार बार एक ही बात पर अटक रहा हो तो उसे कागज पर लिख लें। इससे दिमाग हल्का होगा। तेज आवाज, भीड़ या लगातार बदलती सूचनाएं आपको जल्दी थका सकती हैं, इसलिए बीच बीच में शांत माहौल चुनें।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: किसी वरिष्ठ से बहस को घमंड का मुद्दा न बनाएं। आधी जानकारी पर नया प्लान शुरू न करें। सुबह की जल्दबाजी में जरूरी चीजें भूलने की संभावना है।

आज की सलाह: अटकाव को चुनौती मानें, प्रतिक्रिया नहीं योजना बदलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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