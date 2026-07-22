आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 आज पैसों के मामले में ना करें ये गलती
Mulank 3 Today Horoscope: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है वो लोग 22 जुलाई के दिन पैसौं के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। यहां पढ़ें आज का राशिफल।
Numerology Horoscope Today 22 July 2026: पैसों और आगे की योजना को लेकर आपका नजरिया इस समय काफी संतुलित रह सकता है। किसी बैंक फॉर्म, पेमेंट सेटिंग या पुराने खाते की जानकारी देखते हुए भी आपको सही बात जल्दी समझ आ सकती है। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपको नियम, कागज और व्यवस्था की तरफ खींचता है, जबकि भाग्यांक 3 आपके अपने अंक और बृहस्पति की ऊर्जा को मजबूत करता है। इसलिए सोच केवल बड़ी नहीं रहेगी, ठोस भी बनेगी। बृहस्पति आपको समझदारी, भरोसा और सही सलाह का गुण देता है। पुराने दोस्तों से बात या मुलाकात का योग भी बन सकता है। उससे मन हल्का होगा और किसी पुराने अधूरे विचार को फिर से दिशा मिल सकती है।
मूलांक 3 रिलेशनशिप
रिश्तों में आपका व्यवहार नरम और समझदार रहेगा। बृहस्पति का असर आपको समझाने के बजाय साथ देने वाला बनाता है, इसलिए पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को आपकी बात सुकून दे सकती है। पुराने मित्र से दोबारा जुड़ाव होने पर मन में पुरानी यादें जागेंगी। बस तुलना से बचें। जो रिश्ता अभी आपके साथ है, उसमें साफ और सच्ची बात ज्यादा काम करेगी। घर में जिम्मेदारियों, खर्च या भविष्य की योजना पर चर्चा हो तो अपनी राय शांति से रखें। आपकी परिपक्वता तालमेल बढ़ा सकती है।
मूलांक 3 करियर
कामकाज में आपकी सलाह की अहमियत बढ़ सकती है। मीटिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट या गाइडेंस वाले काम में आप बात को संतुलित ढंग से रख पाएंगे। भाग्यांक 3 अभिव्यक्ति का साथ देगा और मूलांक 4 काम को ढांचे में लाने की मांग करेगा। इसलिए केवल आइडिया देना काफी नहीं होगा, उसके पीछे नंबर, नियम और तरीका भी रखना होगा। पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए यह समय विषय को रटने से ज्यादा समझने का है। बिजनेस में किसी पुरानी संपर्क सूची, पुराने क्लाइंट या पहले से रुकी बातचीत को फिर से देखने से फायदा निकल सकता है।
मूलांक 3 फाइनेंस
वित्तीय मामलों में आपका फैसला काफी सोचसमझकर लिया गया लग सकता है। बचत, जमा राशि, किसी चीज की खरीद या लंबे समय के उपयोग वाली वस्तु पर विचार करने के लिए समय ठीक है। कला, सजावटी वस्तु या ऐसी चीज जिसमें समय के साथ कीमत बढ़ने की संभावना हो, उस पर नजर जा सकती है। फिर भी कागज, बिल और पेमेंट की शर्तें साफ देख लें। बृहस्पति भरोसा देता है, लेकिन मूलांक 4 कहता है कि हिसाब लिखित में रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
मूलांक 3 हेल्थ
दिमाग लगातार सक्रिय रहने से कंधों और गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। बीच बीच में कुर्सी से उठकर दो मिनट चलना फायदेमंद रहेगा। मीठा या भारी खाना ज्यादा लेने पर सुस्ती बढ़ सकती है, इसलिए हल्का और संतुलित भोजन बेहतर रहेगा। बृहस्पति का संबंध विस्तार से है, इसलिए मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। शाम को किसी अपने से हल्की बातचीत मन को आराम दे सकती है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: बैंक या पेमेंट रिकॉर्ड में पुरानी एंट्री अनदेखी न करें। दोस्ती में पुरानी बातों को ताना न बनाएं। महंगी वस्तु केवल पसंद से नहीं, असली कीमत देखकर लें।
आज की सलाह: पैसों के फैसले लिखकर लें, मन भी साफ रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र