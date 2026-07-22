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आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई का दिन? जानें जन्मतिथि से

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka ank rashifal 22 July 2026: आज का दिन कई मूलांक वालों के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक सिद्ध होगा। जबकि कुछ मूलांक वालों को सावधानी  बरतने की आवश्यकता होगी। जानें 22 जुलाई का अंक राशिफल।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई का दिन? जानें जन्मतिथि से

Aaj ka ank rashifal 22 July 2026, today numerology horoscope: ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के भविष्यफल का आकलन उसकी राशि से किया जाता है, जबकि अंक शास्त्र में व्यक्ति के जन्म की तारीख से उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्यफल की जानकारी होती है। अंक ज्योतिष में मूलांक महत्वपूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति का मूलांक 1-9 के बीच होता है। अगर आप अपना मूलांक पता करना है, तो अपनी जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर 1 से 9 के बीच का जो सिंगल अंक आता है, वही मूलांक या भाग्यांश होता है। जानें आज 22 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 1 वालों के आज धन की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि बेकार के खर्चों से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस में किसी नए काम या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। गुस्से में काबू रखें।

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मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 2 वालों को अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। हालांकि निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी। करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 3 वालों के आज ऑफिस में काम की तारीफ होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक स्थिति सुधरेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सेहत अच्छी रहेगी।

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मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 4 वालों को ऑफिस में अपने कलीग के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आर्थिक बजट बनाकर चलें। किसी भी तरह के वाद-विवाद में नहीं पड़ें। मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 5 वाले आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिलने के संकेत हैं। धन से जुड़े मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 6 वालों के सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। करियर में सफलता पाएंगे। धन का आगमन होगा लेकिन खर्च भी होंगे। सेहत का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका मन शांत रहेगा और कार्यों में सफलता पाएंगे। धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नहीं करें। जीवनसाथी के साथ अनबन के संकेत हैं। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आज का दिन आत्म-चिंतन और रिसर्च के लिए अच्छा है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे।

मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज ऑफिस में आप पर काम का दबाव रह सकता है। उच्चाधिकारी आपके काम करने की क्षमता की परीक्षा ले सकते हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार के लोगों से अच्छी सलाह मिल सकती है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। धन से जुड़े मामलों में कोई रिस्क नहीं लें। सेहत अच्छी रहेगी। उत्साह और पराक्रम रंग लाएगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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