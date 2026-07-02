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आज का अंक राशिफल: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपके लिए 2 जुलाई 2026 का दिन?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka ank rashifal 2 July 2026: आज 2 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन कई मूलांक वालों के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आया है। कुछ तारीख में जन्मे लोगों को आज लाभ के संकेत हैं, जबकि कुछ को सतर्क रहना होगा। पढ़ें 2 जुलाई का अंक राशिफल।

आज का अंक राशिफल: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपके लिए 2 जुलाई 2026 का दिन?

Aaj ka ank rashifal 2 July 2026, अंक राशिफल टुडे: अंक ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से जातक को स्वयं से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की राशि के जरिए उसके भविष्यफल का आकलन किया जाता है, जबकि अंक शास्त्र में जन्मतिथि से गणना की जाती है। आइए जानते हैं आज 2 जुलाई 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 1 वालों की किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अपनों का साथ मिलेगा। करियर के लिहाज से समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज बिना सोचे-समझे फैसला लेने से बचें। आवेग या जल्दबाजी में धन खर्च करने या खरीदारी से बचें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। ऑफिस में धैर्य और समझदारी दिन की सफलता की कुंजी साबित होंगे। धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 3 वालों को रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को मुनाफा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि आज किसी अनजान व्यक्ति के साथ धन के लेन-देन से बचें। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 4 वालों पर काम का दबाव हो सकता है। खर्च की अधिकता के कारण मन परेशान रहेगा, लेकिन आय के नए-नए स्रोत भी बनेंगे। जीवनसाथी के साथ बातचीत के माध्यम से अनबन दूर हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।

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मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपके धन से जुड़ी योजनाएं पूर्ण और सफल होंगी। बेवजह गुस्सा करने या खर्च करने से बचें। खर्च की अधिकता आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकती है। माता-पिता के सेहत की चिंता सताएगी। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। कार्यस्थल पर अपने विचारों को खुलकर शेयर करें।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

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मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सिंगल जातकों का प्रेम अब विवाह की ओर बढ़ सकता है। धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे। हालांकि आज खर्च भी होगा, लेकिन शुभ कार्यों में खर्च करेंगे। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज करियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। तरक्की के लिए अच्छा समय है। अपनी कामयाबी अपनों के साथ साझा करें। भविष्य की योजनाएं बनाने और निवेश पर विचार करने का दिन है। काम के साथ परिवार को भी समय दें, यही असली सुख है।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज मूलांक 9 वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति अच्छी होगी। नौकरी के अच्छे और नए अवसरों की प्राप्ति होगी। परिवार का साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से यह दिन अनुकूल रहने वाला है।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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