Mulank 5 Ank Rashifal: आज बुध की वजह से बढ़ सकती है जल्दबाजी, सोच-समझकर फैसले लें इन तारीखों में जन्मे लोग
Aaj Ka Ank Rashifal Mulank 5: आज मूलांक 5 वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बुध के प्रभाव से आज जल्दबाजी में लिए गए फैसले परेशान कर सकते हैं। जानिए 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्म लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा?
थोड़ी सी असावधानी दिन को उलझा सकती है, इसलिए कदम और शब्द दोनों संभालकर रखें। अंक 5 के लोग स्वभाव से तेज सोचते हैं और बुध के कारण तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इसी जल्दी में छोटी गलती हो सकती है। घर में भी जैसे कभी एक साधारण बात पर सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं और असली मुद्दा पीछे छूट जाता है, वैसी स्थिति बन सकती है। 17 जून 2026 का मूलांक 8 आपको ठहरकर काम पूरा करने की सीख दे रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है। इसलिए केवल चतुराई नहीं, संतुलन भी जरूरी रहेगा। कागज, मैसेज, समय और शब्दों की जांच करके चलेंगे तो अनावश्यक टेंशन कम होगी।
मूलांक 5 की लव लाइफ
रिश्तों में आपकी बात असर करेगी, पर लहजा बहुत फर्क डालेगा। बुध आपको बात रखने की कला देता है, फिर भी इस समय तुनककर जवाब देने से दूरी बढ़ सकती है। अगर पार्टनर किसी बात को दोबारा पूछे तो उसे शक न मानें, शायद उसे साफ जवाब चाहिए। परिवार की बातचीत में भी बीच में काटने के बजाय पूरा सुनना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 6 का असर अपने लोगों के साथ तालमेल मांग रहा है। मन में खीझ हो तो उसी समय फैसला सुनाने के बजाय थोड़ा रुककर बात करें। इससे गलतफहमी हल्की रह सकती है।
मूलांक 5 का करियर
कामकाज में गति तो रहेगी, लेकिन दिशा पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बुध का स्वभाव आपको मीटिंग, कॉल, रिपोर्ट, सेल्स, लिखित काम और गणना में सक्रिय रखेगा। फिर भी मूलांक 8 की ऊर्जा पूछेगी कि जो कहा जा रहा है, वह कितना पक्का और पूरा है। ऑफिस में किसी बात का आधा उत्तर देने से बाद में दोबारा समझाना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए ग्राहक, बिल, रेट या डिलीवरी की बात साफ लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स भी एक साथ कई चैप्टर छूने के बजाय क्रम बनाकर पढ़ें। तेज दिमाग आपका बल है, पर बिखरा ध्यान काम धीमा कर सकता है।
मूलांक 5 का फाइनेंस
पैसे के मामले में जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय हिसाब देखकर कदम उठाना ठीक रहेगा। बुध व्यापार और लेनदेन का कारक है, इसलिए बातचीत से रास्ता निकल सकता है, पर आंकड़े मिलाना जरूरी रहेगा। कोई भुगतान, बुकिंग, फीस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय जल्दबाजी ठीक नहीं। भाग्यांक 6 के कारण घर या किसी करीबी की जरूरत पर खर्च सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में भावनाओं और बजट के बीच संतुलन रखें। छोटी रकमों को हल्का समझकर छोड़ना बाद में जोड़ बन सकता है।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य
तेजी से चलते हुए ठोकर, हाथ से चीज गिरना या छोटी चोट की आशंका बन सकती है, इसलिए शरीर की रफ्तार थोड़ी धीमी रखें। बेचैनी बढ़े तो पांच मिनट बैठकर लंबी सांस लें और फिर अगला काम शुरू करें। बुध सक्रियता देता है, लेकिन लगातार भागते रहने पर नसों में खिंचाव और सिर में झुंझलाहट महसूस हो सकती है। सीढ़ियां, वाहन और रसोई जैसे कामों में खास सावधानी रखें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: चलते फिरते फोन देखने से बचें। अधूरी बात सुनकर प्रतिक्रिया न दें। परिवार की चर्चा में शब्द तेज न पड़ने दें।
आज की सलाह: पहले ठहरें, फिर बोलें और फिर ही फैसला करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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