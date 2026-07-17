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आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 आधी जानकारी पर ना करें रिएक्ट, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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अंक ज्योतिष के अनुसार 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। ऐसे लोगों को आज यानी 17 जुलाई के दिन हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से बचना है और तब जब जानकारी आधी अधूरी ही हो तो फिर रिएक्शन तो किसी भी हालत में नहीं देना है। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 5 आधी जानकारी पर ना करें रिएक्ट, पढ़ें आज का राशिफल

Numerology Horoscope Today 17 July 2026: हर बात को एक ही बार में सुलझाना जरूरी नहीं होता। आपके लिए दिन का सही मंत्र यही है कि जो उलझन पूरी तरह खत्म न हो, उसे समझदारी से संभाला जाए। अंक 5 के स्वामी बुध आपको बातचीत, गणना और सही शब्द चुनने की ताकत देते हैं। इसलिए दबाव बढ़े तो भी दिमाग रास्ता ढूंढ सकता है। 17 जुलाई 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी का भार बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर ही भीतर ज्यादा सोचने पर उकसा सकता है। ऐसे में अपने हिस्से का काम साफ रखें, बाकी बोझ अपने सिर न लें। किसी जरूरी कागज, फॉर्म या मैसेज को दोबारा देखकर चलना बेहतर रहेगा। छोटी जांच बाद की बड़ी परेशानी घटा सकती है।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में इस समय समझदारी दिखाने का मतलब हर बात अपने ऊपर लेना नहीं है। अगर किसी अपने की परेशानी चल रही है, तो सुनिए, साथ दीजिए, पर खुद को पूरा बोझ मत बनाइए। बुध का असर आपको बात समझाने और माहौल हल्का करने में मदद देगा। पार्टनर या परिवार के साथ साफ शब्दों में कहें कि आप मदद को तैयार हैं, लेकिन हर समस्या का अकेले हल आपके पास नहीं है। यही संतुलन गलतफहमी कम करेगा। कम बोलकर दूरी बनाने से बेहतर है छोटे और साफ जवाब देना।

मूलांक 5 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत बुध की तेज समझ रहेगी। जहां बात कागज, डेटा, मेल, हिसाब या बातचीत से आगे बढ़ती हो, वहां पकड़ अच्छी रह सकती है। फिर भी हर जिम्मेदारी अपने पास जमा करना ठीक नहीं। मूलांक 8 नतीजे मांगता है, इसलिए लोग आपसे अधिक उम्मीद रख सकते हैं। भाग्यांक 7 के कारण आप किसी बात को जरूरत से ज्यादा मन में घुमा भी सकते हैं। ऐसे में प्राथमिकता तय करें। जो जरूरी है, उसे पहले निपटाएं। किसी जरूरी कागज की जांच, शर्तें पढ़ना, नाम या संख्या मिलाना जैसे काम खास ध्यान मांगेंगे। पढ़ाई में भी पूरे सिलेबस को एक साथ पकड़ने के बजाय हिस्सों में काम करना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसे के मामले में बुद्धि का उपयोग भावनाओं से ज्यादा करना होगा। किसी भुगतान, बिल, फीस, कमीशन या कारोबारी कागज में छोटी लाइनें पढ़ना जरूरी रहेगा। बुध आपको गणना में मदद देगा, इसलिए रकम का छोटा हिसाब भी नजरअंदाज न करें। दिन की 8 वाली ऊर्जा खर्च को जिम्मेदारी से जोड़ सकती है, इसलिए किसी और का आर्थिक भार बिना सोचे अपने ऊपर लेना ठीक नहीं। जो संभव है, उतना ही करें। बाकी बात साफ रखें।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

दिमाग पर ज्यादा बोझ लेने से शरीर में हल्की बेचैनी, कंधों में जकड़न या पेट में हलचल महसूस हो सकती है। बुध सक्रिय होता है तो मन एक साथ कई तरफ भागता है। ऐसे में दो छोटे विराम लें। थोड़ा पानी, धीमी सांस और पांच मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है। हर समस्या को सिर में लेकर घूमने से थकान बढ़ेगी। काम और मन, दोनों को थोड़ी जगह दें।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज या डिजिटल सहमति पर आगे न बढ़ें। दूसरों की उलझन को अपनी जिम्मेदारी मत बना लें। आधी जानकारी पर जवाब देने से बात पलट सकती है।

आज की सलाह: जितना संभव हो उतना करें, बाकी बोझ मन पर न रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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