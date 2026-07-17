आज का अंक राशिफल: मूलांक 4 वाले काम को जल्दी निपटाने के चक्कर में आज ना करें ये गलती
4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। ऐसे लोगों पर आज यानी 17 जुलाई के दिन काम का प्रेशर पड़ सकता है। इस चक्कर में आप गलती ना करें। जानें आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
Numerology Horoscope Today 17 July 2026: दिन की रफ्तार कुछ तेज महसूस हो सकती है और आपके हिस्से में काम भी थोड़ा ज्यादा दिखेगा। 17 जुलाई 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी और नतीजे की मांग बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की थकान को भी सामने ला सकता है। अंक 4 के स्वामी राहु आपको अलग ढंग से सोचने और जल्दी रास्ता निकालने की ताकत देते हैं, लेकिन इसी में शरीर की जरूरतें पीछे छूट सकती हैं। समय बिगड़ने पर खाना टलना, जो मिला वही खा लेना और फिर टेंशन बढ़ना संभव है। दिन संभल सकता है, अगर आप काम और आराम को विरोधी न मानें। छोटी लापरवाही शाम तक भारीपन, चिड़चिड़ाहट और उलझन में बदल सकती है।
मूलांक 4 वालों का लव राशिफल
रिश्तों में परेशानी बड़ी बात से नहीं, आपकी थकी हुई प्रतिक्रिया से बन सकती है। राहु का असर कभी कभी मन को अलग कोने में ले जाता है, जहां आप सामने वाले की बात अधूरी सुनते हैं और अपना मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। अगर पार्टनर या घर का कोई सदस्य आपके खाने, आराम या दिनचर्या की बात करे, तो उसे टोकाटाकी न समझें। प्रेम में इस समय चमकदार बातों से ज्यादा सादा साथ काम आएगा। दो मिनट की साफ बातचीत, देर से दिया गया लंबा जवाब से बेहतर रहेगी। अपनेपन को ठंडा न पड़ने दें।
मूलांक 4 वालों का करियर
कामकाज में दबाव वाला दिन रह सकता है, खासकर जब एक साथ कई चीजें पूरी करनी हों। मान लीजिए ऑफिस में डेडलाइन नजदीक है और आप सोचते हैं कि पहले सब खत्म कर लूं, फिर कुछ खाऊंगा। यही आदत बाद में गलती, चूक या बेवजह की बहस का कारण बन सकती है। मूलांक 8 आपको आउटपुट पर टिकाए रखेगा, पर 7 का असर ध्यान को बीच बीच में बिखेर सकता है। राहु तकनीक, शॉर्टकट और तेज समाधान देता है, इसलिए डिजिटल काम, डेटा, सिस्टम या प्लानिंग में आपकी पकड़ बनी रह सकती है। बस जल्द लाभ की चाह में अधूरा काम आगे न बढ़ाएं। पढ़ाई में भी लंबी बैठकों के बजाय हिस्सों में काम करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 वालों का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिन का दबाव आपको आसान और तुरंत मिलने वाले विकल्पों की तरफ खींच सकता है। राहु का यही स्वभाव है कि झटपट लाभ ठीक लगे, पर बाद में शर्तें भारी पड़ें। इसलिए किसी ऑफर, ऐप पेमेंट, ऑनलाइन डील या उधार के वादे को बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। खाने पीने की अनियमितता के कारण बाहर से बार बार कुछ मंगवाने में भी रकम फिसल सकती है। छोटा खर्च जुड़कर बड़ा बनता है। रकम का हिसाब छोटा सही, पर साफ रखें।
मूलांक 4 वालों का हेल्थ राशिफल
यह हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है। पेट की गड़बड़ी, सिर भारी लगना या खाली पेट की बेचैनी काम के बीच अचानक महसूस हो सकती है। बहुत मसालेदार, बासी या सिर्फ चाय कॉफी पर टिके रहने से परेशानी बढ़ सकती है। अपने पास हल्का और सादा विकल्प रखें, जैसे फल, भुना चना या साधारण खाना। अगर बदन टूटता लगे, तो पांच मिनट कुर्सी से उठकर चल लेना भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: काम की जल्दी में खाना टालना मुश्किल बढ़ा सकता है। अधूरी जानकारी पर डिजिटल भुगतान या सौदा न करें। थकान में रिश्तों की बात को गलत अर्थ न दें।
आज की सलाह: काम के बीच शरीर की जरूरत को भी जरूरी मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र