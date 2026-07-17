आज का अंक राशिफल: मूलांक 3 आज जरूरत से ज्यादा ना करें किसी पर भरोसा
जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है। ऐसे लोगों को 17 जुलाई के दिन थोड़ा सतर्क रहना होगा। लोगों की तारीफ सुनकर उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
Numerology Horoscope Today 17 July 2026: दिन में हल्की चमक महसूस होगी और लोग आपकी मौजूदगी जल्दी नोटिस कर सकते हैं। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको खुलकर बोलने, समझदारी से सलाह देने और अपने मन की खुशी को जगह देने की तरफ ले जाता है। 17 जुलाई 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी याद दिलाएगा, जबकि भाग्यांक 7 भीतर सोचने और छांटकर चलने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छा महसूस करना काफी नहीं होगा, उसे सही दिशा भी देनी होगी। अपने लिए कुछ छोटा और सादा करना बेहतर रहेगा, जैसे पसंद का काम, थोड़ी खरीदारी या रुका हुआ शौक। आपकी बातों में असर रहेगा, पर वही असर तब काम आएगा जब आप उसे नियम और संतुलन के साथ इस्तेमाल करेंगे।
मूलांक 3 वालों की लव लाइफ
रिश्तों में आपका आकर्षण बढ़ा हुआ दिख सकता है, इसलिए लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। बृहस्पति का गुण भरोसा और साफ नीयत बढ़ाता है, तो प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा सच्ची बातचीत असर करेगी। अगर मन में कोई इच्छा है, तो उसे घुमाकर कहने के बजाय सरल ढंग से रखें। परिवार में भी आपकी सलाह मांगी जा सकती है, लेकिन हर बात का समाधान देने के बजाय कभी कभी सिर्फ सुनना बेहतर रहेगा। किसी अपने के लिए छोटा सा समय निकालना दूरी कम कर सकता है। अपनापन जताइए, पर सामने वाले की जगह भी बनी रहने दें।
मूलांक 3 वालों का करियर
कामकाज और पढ़ाई में आपकी समझ अच्छी रहेगी, खासकर वहां जहां योजना बनानी हो या किसी को दिशा देनी हो। बृहस्पति आपको शिक्षक जैसा धैर्य देता है। अगर बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में चर्चा हो, तो सिर्फ डांट या दबाव की जगह आसान टाइम टेबल, विषयवार लक्ष्य और रोज का छोटा रिव्यू ज्यादा काम देगा। ऑफिस में भी यही तरीका फायदेमंद रहेगा। लंबी बातों के बजाय तीन साफ बिंदु रखिए। दिन की 8 वाली ऊर्जा नतीजा चाहती है, इसलिए अधूरा काम टालने से दबाव बढ़ सकता है। 7 का असर आपको गहराई देगा, इसलिए प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, प्लानिंग और मार्गदर्शन वाले कामों में पकड़ मजबूत रह सकती है।
मूलांक 3 वालों का मनी राशिफल
अपने ऊपर थोड़ा खर्च करने का मन बन सकता है और इसमें बुराई नहीं है, बस सीमा साफ रखें। खुशी के लिए किया गया छोटा खर्च ठीक है, पर उसे इनाम बनाकर बार बार दोहराना बजट बिगाड़ सकता है। अगर किसी को आर्थिक सलाह दे रहे हैं, तो पहले अपनी स्थिति भी साफ देख लें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए रकम की योजना लिखकर रखना बेहतर रहेगा। लेनदेन में भरोसा रखें, पर मौखिक बात पर पूरी तरह न टिकें। जो जरूरी है और जो सिर्फ मन बहलाने के लिए है, दोनों में फर्क बनाए रखें।
मूलांक 3 वालों का हेल्थ राशिफल
मूड अच्छा रहे तो शरीर भी हल्का लगता है, लेकिन ज्यादा उत्साह में दिनचर्या उलट सकती है। मीठा, बाहर का खाना या बार बार चाय कॉफी लेने की आदत बढ़े तो थोड़ा संभलें। कमर और जांघों में जकड़न लगे तो दस मिनट चलना और हल्का स्ट्रेच आराम दे सकता है। मन को खुश रखने के लिए संगीत, प्रार्थना या शांत बैठकर लिखना भी अच्छा विकल्प रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: सिर्फ तारीफ सुनकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। बच्चों की पढ़ाई में एक ही दिन में बड़ा बदलाव चाहने से दबाव बढ़ेगा। खुशी के नाम पर बेवजह कई छोटे खर्च न जोड़ें।
आज की सलाह: अपनी खुशी को नियम के साथ जगह दें, असर बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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