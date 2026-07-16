Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 जुलाई का दिन? पढ़ें भविष्यफल

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka ank rashifal 16 July 2026: जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में राशियों के जरिए भविष्यफल का आकलन किया जाता है, उसी तरह से अंक ज्योतिष में जन्मतिथि से भविष्यफल की गणना की जाती है। जानें जन्मतिथि से आपके लिए कैसा रहेगा आज 16 जुलाई 2026 का दिन।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 जुलाई का दिन? पढ़ें भविष्यफल

Aaj ka ank rashifal 16 July 2026: 16 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन अंक 7 ऊर्जा और गहरी सोच के बीच तालमेल बनाने का है। यह समय शांति के साथ लक्ष्यों को पाने और रिश्तों को मजबूती देने का है। आज का दिन प्यार और जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। आज प्यार, वित्त, करियर और रिश्तों में आपको सुधार के नए अवसर मिलेंगे। आज किसी भी फैसले को लेने में जल्दबाजी करने से बचना सफलता का मूलमंत्र है। पढ़ें मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 1 वालों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मेहनत रंग लाएगी और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आज कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी बड़े-बुजुर्ग की सलाह से लाभ होगा। धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है।

ये भी पढ़ें:अंक राशि 16 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज अचानक खर्च से बचें

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 2 वालों के आज निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के संकेत हैं। आप किसी अटके हुए काम को पूर्ण करेंगे। जो भी फैसला लेंगे, वह लाभ पहुंचाएगा। अपनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी। धन का आवक अच्छा रहेगा। करियर में नए अवसर सामने आएंगे।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 3 वाले आज अपनी राय और विचारों से उच्चाधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। लिखने-पढ़ने के लिहाज से समय अनुकूल है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश से बचें।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 4 वालों को आज कार्यों में सफलता हासिल होगी। आज आपका कोई सपना या लक्ष्य पूरा हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिनका आप बखूबी इस्तेमाल करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी।

ये भी पढ़ें:आज का अंक राशिफल: बुध की वजह से आज चमकेगा मूलांक 5 वालों का करियर

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लोगों के साथ जुड़ेंगे। हालांकि किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। परिवार की परेशानियां खत्म होती नजर आएंगी। बातचीत में मधुरता रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार में तरक्की करेंगे।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 6 वालों के जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज आपको अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 7 वालों को आज कार्यों में सफलता मिलेगा। आप जो भी फैसला लेंगे, उसमें अनुभव पाएंगे। मन को शांत रखना जरूरी है। आवेश में आकर खर्च से बचें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे।

मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 8 वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हालांकि निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी की बातों में आकर निवेश करने बचें, वरना नुकसान हो सकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नजर रखना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: आज ये 5 राशियां रहेंगी भाग्यवान, खुलेंगे धन आगमन के नए रास्ते

मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 9 वालों को आज जीवन में सकारात्मक बदलावों का अनुभव हो सकता है। सेहत में सुधार के संकेत हैं। भाई-बहन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन में खुशहाली आएगी। अविवाहित जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। धन की स्थिति में अच्छा बदलाव हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Numerology aaj ka ank jyotish Ank Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने