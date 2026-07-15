आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 15 जुलाई का दिन? जानें जन्मतिथि से
Aaj ka ank rashifal 15 July 2026: जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में राशियों के जरिए भविष्यफल का आकलन किया जाता है, उसी तरह से अंक ज्योतिष में जन्मतिथि से भविष्यफल की गणना की जाती है। जानें जन्मतिथि से आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Aaj ka ank rashifal 15 July 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार 15 जुलाई 2026 का दिन ऊर्जा, आत्मविश्वास और शुभ अवसरों से भरा रहने वाला है। आज की तारीख 1+5+0+7+2+0+2+6 = 23, और 2+3 = 5 का भाग्यांश 5 है। अंक 5 का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध बुद्धि, संचार, कौशल, व्यापार और तर्क का कारक है। आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है, जबकि कुछ तारीख में जन्मे लोगों को मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जानें आज मूलांक 1-9 का अंक ज्योतिष।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 1 वालों का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लें। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार में उन्नति मिलने के संकेत हैं।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 2 वाले भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, जिसका लाभ करियर में मिलेगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा। मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं। व्यवसाय में मुनाफा हो सकता है।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के मौके मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। फिलहाल किसी नए काम की शुरुआत नहीं करें, नुकसान संभव है।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन करियर और धन के मामले में उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ बहस से बचें। धन संबंधी योजनाओं को फिलहाल के लिए टाल दें। रुपए-पैसे के लेन-देन से बचें। सेहत पर नजर रखना जरूरी है।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 5 वालों के जीवन में नए बदलाव हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। मन अशांत रह सकता है, लेकिन आपका ध्यान भटकेगा नहीं। किसी भी फैसले को लेने पहले सोच-विचार करना जरूरी है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी करने वालों को अच्छे मौके मिल सकते हैं।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे। किसी अनजान व्यक्ति पर पैसों के मामले में आंख बंद करके भरोसा नहीं करें।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज मन अशांत रह सकता है। घबराहट, बेचैनी या अज्ञात भय सता सकता है। एकांत में समय बिताने से आपको अच्छा महसूस होगा। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार बढ़ सकता है। धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्च की अधिकता रहेगी। परिवार के लोगों के साथ अनबन के संकेत हैं।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज मूलांक 8 वालों की कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यों में सफलता हासिल होगी। धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में खर्च कर सकते हैं। संतान और प्रेम का साथ मिलेगा।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें सफलता पाएंगे। दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान