आज का अंक राशिफल 11 जून: मूलांक 1 से 9 तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन, किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना है सतर्क?
Numerology Horoscope Today: आज का अंक राशिफल पढ़ें और जानें 12 जून को मूलांक 1 से 9 वालों का दिन कैसा रहेगा। करियर, धन, परिवार और भाग्य से जुड़े आसान और सटीक संकेत।
Ank Joytish 11 June 2026: न्यूमेरेलॉजी में मूलांक जन्म की तारीख से निकाला जाता है। माना जाता है कि इसका असर हमारे स्वभाव ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किस काम में फायदा मिल सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं 1 से 9 तक सभी मूलांकों के लिए आज का अंक राशिफल।
मूलांक 1
आज आपका दिन मिला-जुलाकर अच्छा ही निकलेगा। जो काम कई दिनों से रुके थे उनमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा। पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लेंगे तो चीजें सही होंगी।
मूलांक 2
आज आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है लेकिन चिंता की बात नहीं है। परिवार या दोस्तों से अच्छी खबर मिल सकती है। किसी अपने से दिल की बात करने से मन हल्का होगा। खर्च सोच-समझकर करें। बजट जरूर बनाएं ताकि चीजें क्लियर रहें।
मूलांक 3
आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिलेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दिन ठीक है। सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें और समय पर आराम करें। बाहर का खाने से बचें।
मूलांक 4
आज हर काम धीरे-धीरे बनेगा इसलिए जल्दबाजी ना करें। मेहनत करते रहें और उसका फायदा जरूर मिलेगा। घर के किसी बड़े की सलाह आपके काम आ सकती है। पैसों को संभालकर खर्च करें। दूसरों की बातों में ज्यादा ना आएं। अपने लिए समय निकालें।
मूलांक 5
आज आपका मन कुछ नया करने का करेगा। नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। काम के सिलसिले में अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी बात प्यार से रखें। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
मूलांक 6
आज परिवार और रिश्तों के लिए अच्छा दिन है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो बात करके उसे खत्म करने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। तला-भुना ज्यादा ना खाएं।
मूलांक 7
आज मन शांत रहेगा और आप सोच-समझकर फैसले लेंगे। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। बेकार की बातों में समय खराब ना करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे।
मूलांक 8
आज मेहनत का फल मिलने के पूरे अच्छे संकेत हैं। ऑफिस या बिजनेस में आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। किसी जरूरी काम को टालें नहीं। खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो बेहतर रहेगा। आज किसी भी तरह के लेनदेन से बचें। खर्चे और बजट के बीच सही सुंतलन बनाकर रखें।
मूलांक 9
आज जोश और आत्मविश्वास दोनों भरपूर रहेंगे। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और अच्छी खबर मिलने से मन खुश रहेगा। दोस्तों और परिवार का साथ मिलेगा। दिन का सही इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। ओवरथिंकिंग से बचें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र