मूलांक 7 अंकराशिफल: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा 10 जुलाई का दिन?
Mulank 7 Today Prediction 10 July 2026: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। केतु का असर आपको भीतर की बात भीतर रखने की आदत देता है। जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन।
Aaj ka ank rashifal 10 July 2026 mulank 7: काम और घर, दोनों जगह आपको यह महसूस हो सकता है कि अपनी रफ्तार में रहकर काम करना ज्यादा आसान है। 10 जुलाई 2026 का मूलांक 1 भीतर की जिद और तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 9 किसी बात को अंत तक ले जाने का दबाव बना सकता है। ऐसे में अंक 7 के लोग, जो केतु के कारण भीतर से गहरे सोचने वाले और कम बोलने वाले होते हैं, विरोध सुनते ही थोड़े सख्त पड़ सकते हैं। यही जगह संभालने की है। हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। अगर किसी दोस्त से बातचीत में बात उलटी लगे, तो तुरंत दूरी या तीखा जवाब देने के बजाय थोड़ी देर रुककर मतलब समझना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी चुप्पी कई बार समझदारी लगती है, पर कभी कभी सामने वाला इसे ठंडापन मान लेता है। केतु का असर आपको भीतर की बात भीतर रखने की आदत देता है। अगर पार्टनर, परिवार या किसी करीबी दोस्त से विचार न मिलें, तो बात काटने के बजाय पूरा सुन लें। दिल की दूरी अक्सर शब्दों की कमी से बढ़ती है। किसी पुराने मुद्दे पर सफाई देने की नौबत आए, तो छोटा और साफ जवाब पर्याप्त रहेगा। मन में यह भाव न रखें कि अगर सामने वाला अपना है तो बिना कहे सब समझ लेगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस या पढ़ाई में अकेले बैठकर किया गया काम ज्यादा ठीक निकल सकता है। समूह में काम करते समय मतभेद से आपकी एकाग्रता टूटने की संभावना है। मूलांक 1 आपको नेतृत्व की ओर धकेल सकता है, लेकिन भाग्यांक 9 के कारण अधूरा छोड़ना मुश्किल लगेगा। इसलिए वही जिम्मेदारी लें जिसे अपने तरीके से पूरा कर सकें। केतु जांच पड़ताल का ग्रह है, इसलिए रिसर्च, एडिटिंग, डेटा, तकनीकी काम, लिखित तैयारी और बैकएंड जिम्मेदारियों में आपकी पकड़ बन सकती है। मीटिंग में हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सही समय पर एक ठोस बात बोलना कई हल्की बातों से बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में किसी साझा खर्च या मिलकर किए जाने वाले लेनदेन में आपकी सोच अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहले शर्त साफ कर लें। केतु का स्वभाव चीजों की परत खोलता है, इसलिए कागज, बिल, फीस, सब्सक्रिप्शन या किसी छोटे भुगतान की बारीकी देखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी दोस्त की बात मानकर तुरंत हिस्सा डालने के बजाय पूरा हिसाब समझ लें। रकम बड़ी हो या छोटी, साफ समझ के बाद किया गया भुगतान मन की खीझ बचाएगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन में दबा हुआ खीझ का भाव शरीर में अकड़न की तरह महसूस हो सकता है। खासकर गर्दन, कंधे या आंखों के आसपास भारीपन रह सकता है। कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांसों के साथ विचारों को ढीला छोड़ना मदद करेगा। अगर एक ही बात बार बार मन में घूम रही हो, तो उसे कागज पर लिख लें। केतु मन को भीतर ले जाता है, इसलिए थोड़ी एकांत साधना आपको संतुलित कर सकती है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: विरोध सुनते ही संबंधों में दीवार न खड़ी करें। दोस्त की आधी बात पर मन में फैसला न बना लें। समूह के नाम पर अपनी सुविधा और समय न उलझाएं।
आज की सलाह: कम बोलिए, पर पूरी बात समझकर ही जवाब दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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