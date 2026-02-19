Hindustan Hindi News
Aaj Ka Ank Jyotish 19 February: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए 19 फरवरी का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

Feb 19, 2026 08:15 am IST
मूलांक 1 से 9 वालों के लिए आज का दिन अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। आइए जानते हैं जन्म तिथि के आधार पर आज आपका दिन कैसा रहेगा।

19 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 1 के प्रभाव में है। नंबर 1 नई शुरुआत, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी लेने का प्रतीक है, जबकि भाग्यांक 4 अनुशासन और संतुलन की याद दिलाता है। आज एक्शन और प्लानिंग का अच्छा संतुलन बनेगा। मूलांक 1 से 9 वालों के लिए दिन अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। आइए जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1: नया जोश और पक्की प्लानिंग से लाभ होगा

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे। कामकाज में आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने के मौके मिल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक अच्छी योजना बनाकर चलें। सेहत अच्छी रहेगी, बस बेवजह का तनाव लेकर सिर भारी न करें। रिश्तों में अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। जल्दबाजी में या बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न लें।

मूलांक 2: मन की शांति और तालमेल जरूरी

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आसपास की भागदौड़ से थोड़े परेशान हो सकते हैं। घबराने के बजाय समझदारी से स्थितियों को संभालें। जहां जरूरी हो, अपनी बात मजबूती से रखें। मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें। अपनों के साथ की कमी खल सकती है – अपनी बात प्यार से कहें। दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का हो जाएगा। छोटी बातों को दिल पर न लें। आपकी शांति ही बाहर की दुनिया में तालमेल बिठाती है।

मूलांक 3: नए विचारों को सही दिशा दें

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज दिमाग में नए-नए विचार आएंगे। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने या प्रेरित करने का दिन है। बस अपनी बातें पूरी तैयारी से रखें। भावनाओं में उतार-चढ़ाव से थोड़ी थकान हो सकती है - मन लगने वाले काम करें। रिश्तों में ईमानदारी रखें। गंभीर मुद्दों पर जल्दबाजी ना करें। अपना ध्यान यहां-वहां ना भटकने दें।

मूलांक 4: काम के तरीके में बदलाव लाएं

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज जो काम हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। प्लानिंग आसान रहेगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है - खुशी से स्वीकार करें। ज्यादा काम से थकान हो सकती है - आराम भी जरूरी है। मन की चिंताओं को अपनों से साझा करें। किसी के लिए भी बुराई ना रखें। किसी भी चीज को लेकर खुद को जिद्दी ना बनने दें। मजबूती सफल बनाती है, सहजता सबका प्यारा बनाती है।

मूलांक 5: अचानक मिलेगा नया मौका

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज फोकस्ड होकर काम निपटाने का दिन है। पुराने काम पूरे करें। अचानक कोई मौका लग सकता है - उसे परखकर हाथ बढ़ाएं। मन की बेचैनी कम करने के लिए सैर या व्यायाम करें। बोलते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरा फैसला ना लें। आजादी का मजा जिम्मेदारी भरे फैसलों से आता है।

मूलांक 6: बिगड़े काम बनेंगे

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज दूसरों की मदद में खुशी महसूस करेंगे। सहकर्मियों का साथ दें, लेकिन खुद के काम पीछे ना छोड़ें। सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में अपनों को बताएं वे कितने खास हैं। दूसरों की परेशानी का बोझ ना उठाएं। खुद का ख्याल रखें, तभी दूसरों का रख पाएंगे।

मूलांक 7: आत्म-चिंतन और स्पष्टता का दिन

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज अकेले बैठकर सोचने का दिन है। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन बड़ा फैसला टालें। ध्यान से शांति मिलेगी। परिवार को प्यार से समझाएं। आपका ज्ञान ही सही रास्ता दिखाता है। अपने सगे-संबंधियों से संपर्क पूरी तरह बंद ना कर दें।

मूलांक 8: बड़ा फैसला ले सकते हैं

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारी निभाने का दिन है। पैसों की योजना में सफलता मिलेगी। तनाव ना लें। आज के दिन गुस्से में किसी को भी तीखा जवाब ना दें। ईमानदारी से मिली ताकत सबसे मजबूत होती है।

मूलांक 9: नए लक्ष्यों से उत्साहित रहेंगे

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज नए लक्ष्य के लिए उत्साहित रहेंगे। समाज सेवा में भूमिका मिल सकती है। भावनाओं पर काबू रखें। पुरानी शिकायतें भूलकर माफ करें। भावनाओं के आवेग में गलत कदम ना उठाएं। करुणा और साहस से दिलों पर राज होता है।

आज का दिन संतुलन और सकारात्मकता का है। मन खुश रखें, सफलता मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

