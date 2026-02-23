Hindustan Hindi News
Aaj Ka Ank Jyotish 23 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज 23 फरवरी का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अंक राशिफल

Feb 23, 2026 08:23 am IST
23 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 5 की जोश भरी ऊर्जा लेकर आया है। वहीं आज का भाग्यांक 8 केवल काम की बात करता है और हमें जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाता है। आइए जानें आज का अंक राशिफल…

23 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 5 की जोश भरी ऊर्जा लेकर आया है। यह अंक हमें पुरानी बातों से निकलकर कुछ नया करने और दूसरों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। वहीं, भाग्यांक 8 आज के दिन में थोड़ी गंभीरता और अनुशासन जोड़ता है। अंक 8 केवल काम की बात करता है और हमें जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाता है। आज दोनों अंकों का मेल एक्शन और मैनेजमेंट का संतुलन बनाता है। कदम बढ़ाएं, लेकिन पूरी तैयारी और जिम्मेदारी के साथ। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1: सोच-समझकर लें फैसले

(1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी ऊर्जा बहुत तेज रहेगी, लेकिन भाग्यांक 6 आपको जिम्मेदारियों की याद दिलाएगा। काम में नई शुरुआत करने का मन करेगा, लेकिन पुराने कामों को पहले पूरा करें। टीम के साथ मिलकर काम करने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। सेहत के लिए पानी ज्यादा पिएं और थोड़ा आराम लें। रिश्तों में अपनों की भावनाओं का सम्मान करें, हुक्म चलाने की बजाय सहयोग करें।

मूलांक 2: सेहत पर दें ध्यान

(2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप बहुत भावुक और संवेदनशील रहेंगे। ऑफिस में किसी की मदद करने से आपका मन शांत रहेगा। पुरानी कोई बात या गलतफहमी दूर करने का मौका मिलेगा। सेहत के लिए गहरी सांस लें और पानी ज्यादा पिएं। रिश्तों में प्यार से बात करें, दूसरों को माफ करने से मन हल्का हो जाएगा। भावनाओं को नियंत्रित करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, सहयोग से ही सच्ची खुशी मिलती है।

मूलांक 3: आर्थिक लाभ के संकेत

(3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी, लेकिन भाग्यांक 6 आपको जिम्मेदार बनाएगा। काम में नई आइडिया काम आएंगे, लेकिन पुराने कामों को पहले पूरा करें। सेहत के लिए हल्का व्यायाम करें। रिश्तों में ईमानदारी और विनम्रता रखें। किसी गंभीर बात पर जल्दबाजी न करें। रचनात्मकता तभी फलती है जब जिम्मेदारी का साथ हो।

मूलांक 4: गुडलक रहेगा साथ

(4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी मेहनत और अनुशासन रंग लाएगा। पैसों के हिसाब-किताब में सुधार होगा। काम में बदलाव लाने का समय है। सेहत के लिए आराम जरूरी है। रिश्तों में नरमी रखें, जिद्दी न बनें। अपनों की भावनाओं को समझें। अनुशासन और स्थिरता से ही लंबी सफलता मिलती है। स्वभाव में जिद्दीपन ना आने दें। मजबूत नींव कल की सफलता का आधार बनती है।

मूलांक 5: सही फैसलों से बेहतर परिणाम

(5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज नए लोग मिलेंगे और बातचीत से फायदा होगा। लेकिन भाग्यांक 6 आपको संतुलन सिखाएगा। कोई बड़ा फैसला भावनाओं में न लें। सेहत के लिए व्यायाम करें। रिश्तों में धैर्य रखें। पुरानी बातों का बोझ छोड़ें। आजादी और जिम्मेदारी का सही मेल ही सच्ची खुशी देता है। पैसों में जोखिम ना लें। जिम्मेदार चुनाव से ही सच्ची आजादी मिलती है।

मूलांक 6: जिम्मेदारियों में वृद्धि

(6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज परिवार और अपनों की जिम्मेदारी सबसे आगे रहेगी। दूसरों की मदद से मन को सुकून मिलेगा। काम में सहयोग से सफलता मिलेगी। सेहत का पूरा ख्याल रखें। रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद का सम्मान जरूरी है। सबकी जिम्मेदारी अकेले ना उठाएं। खुद का सम्मान रखकर ही अपनों का ध्यान रखें।

मूलांक 7: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें

(7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज अकेले समय बिताने का मन करेगा। मन की बातें लिखें या ध्यान करें। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। परिवार को प्यार से समझाएं। सेहत के लिए आराम लें। शांति और गहराई से ही सही जवाब मिलते हैं। खुद को अपनों से अलग-थलग ना करें। मन की स्पष्टता कठिन रास्तों को आसान बनाती है।

मूलांक 8: ईमानदारी से बढ़ाएं कदम

(8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज मेहनत का फल मिलेगा। पैसों के मामले में ईमानदारी रखें। काम में स्थिरता आएगी। रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें। सेहत के लिए आराम जरूरी है। सादगी और ईमानदारी से ही असली ताकत मिलती है। गुस्से में तीखा जवाब ना दें। विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभाना असली ताकत है।

मूलांक 9: नकारात्मक विचारों से बचें

(9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज ऊर्जा बहुत प्रभावशाली रहेगी। पुराने काम पूरे होंगे। मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना करें। पुरानी शिकायतें छोड़ें। सबकी मदद करें। सेहत का ध्यान रखें। माफ करने से कर्मों का बोझ हल्का होता है। भावुक होकर गलत कदम ना उठाएं। माफ करने से कर्मों का बोझ हल्का होता है।

आज का दिन जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन का है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। मन शांत रखें, सफलता मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

