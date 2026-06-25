Number 9 rashifal 25 june:मंगल का असर है, लेकिन हर बात लड़कर नहीं सुलझती
number 9 prediction 25 june 2026:अगर कई दिनों से मन भरा हुआ है, तो एक छोटी मुलाकात, फोन पर साफ बातचीत या थोड़ा बाहर निकलना अच्छा असर दे सकता है। खुद पर बहुत सख्ती न रखें। थोड़ा रुकना भी काम का हिस्सा है।
थोड़ा संभलकर चलिए, क्योंकि मन में जमा थकान आपको जरूरत से ज्यादा तेज बना सकती है। आपका मूलांक 9 मंगल का है। इसलिए ऊर्जा भी भरपूर रहती है और प्रतिक्रिया भी फटाफट आती है। लेकिन हर बात लड़कर नहीं सुलझती। 25 जून 2026 की चाल में एक तरफ मूलांक 7 भीतर झांकने को कह रहा है, दूसरी तरफ भाग्यांक 5 लोगों से जुड़ने और हल्का होने का रास्ता दिखा रहा है। ऐसे में अपने करीबी लोगों से खुलकर बात करना आपके लिए राहत बन सकता है।
मूलांक 9 लव
रिश्तों में इस समय चुप्पी से ज्यादा साफ शब्द काम करेंगे। अगर मन में कोई उलझन, शिकायत या दूरी है, तो उसे नरमी से कहें। मंगल आपको सीधा बोलना सिखाता है, पर लहजा मुलायम रखना जरूरी रहेगा। फोन पर बातचीत करते समय बात काटने या तुरंत जवाब देने की आदत गलतफहमी बढ़ा सकती है। दिन की ऊर्जा ऐसी है कि छोटी बात भी जल्दी दिल पर लग सकती है। इसलिए पहले सुनें, फिर अपनी बात रखें। किसी दोस्त या पार्टनर से जुड़ने की इच्छा हो रही है, तो पहल करना ठीक रहेगा। कई बार एक सच्ची बातचीत रिश्ते को फिर से सहज बना देती है।
मूलांक 9 करियर
कामकाज में लगातार दबाव के बीच थोड़ी दूरी बनाकर सोचना फायदेमंद रहेगा। आपका मंगल एक्शन चाहता है, इसलिए आप फाइल, टारगेट, कॉल या मीटिंग तुरंत निपटाने में लगे रह सकते हैं। मगर 25 जून का मूलांक 7 कहता है कि पहले समझिए, फिर आगे बढ़िए। भाग्यांक 5 बातचीत, नेटवर्क और अपडेट के जरिए रास्ता खोल सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी, क्लाइंट या टीम से फोन पर हुई बात महत्वपूर्ण मोड़ दे सकती है। स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ाई से मन भारी लग रहा हो, तो छोटा ब्रेक लेकर वापस बैठें। बिजनेस में पुराने संपर्कों से बात करना उपयोगी रहेगा। हर काम अकेले उठाने की जगह जहां मदद मिले, वहां उसे स्वीकार करें।
मूलांक 9 धन
पैसों के मामले में मन हल्का करने के लिए अचानक खर्च करने का विचार आ सकता है। कभी दोस्त से मिलने, बाहर जाने या किसी को खुश करने में रकम निकल जाती है। इसमें बुराई नहीं, पर हिसाब साफ रखें। मंगल के प्रभाव में आप सोचते कम और करते ज्यादा हैं। बीच में भाग्यांक 5 एक से ज्यादा विकल्प सामने ला सकता है। इसलिए जो खर्च खुशी दे, वही करें, दिखावे वाला नहीं। उधार देकर या लेकर रिश्ते को आसान मान लेना ठीक नहीं होगा। छोटी रकम भी साफ शब्दों में तय करें।
मूलांक 9 हेल्थ
शरीर से ज्यादा इस समय दिमाग को आराम चाहिए। अंदर की बेचैनी कंधों, गर्दन या जबड़े में कसाव दे सकती है। पांच से दस मिनट खुली हवा में टहलना अच्छा रहेगा। अगर मन चिड़चिड़ा लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सामान्य बात कर लें। बहुत देर तक एक ही सोच पकड़े रहने से थकान बढ़ सकती है। हल्का संगीत, ठंडे पानी से चेहरा धोना और थोड़ी धीमी सांसें आपको संतुलन देंगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
अलर्ट्स: फोन पर बात अधूरी छोड़कर निष्कर्ष न बनाएं। थकान में रिश्तों पर तीखी प्रतिक्रिया न दें। सिर्फ मूड बदलने के लिए अनावश्यक खर्च न करें।
आज की सलाह: खुलकर बात करें और अपने मन को थोड़ा विराम दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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