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Number 8 Rashifal 26 june: शनि काम अधूरा छोड़ने नहीं देते, मन हल्का होने पर भी जिम्मेदारी रहेगी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka ank jyotish number 8:  ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि हर बात अकेले उठाने के बजाय दो काम बांटें, दो काम टालें और जरूरी बात साफ कहें। इससे मन भी बचेगा और काम भी।

Number 8 Rashifal 26 june: शनि काम अधूरा छोड़ने नहीं देते, मन हल्का होने पर भी जिम्मेदारी रहेगी

ऑफिस, घर या परिवार के किसी काम की जिम्मेदारी इस समय आपके कंधों पर थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। दिल चाहता है कि अपने हिसाब से कुछ करें, बिना हर बात का बोझ उठाए। यही खिंचाव दिन भर बना रह सकता है। शनि के असर वाला अंक 8 आपको काम अधूरा छोड़ने नहीं देता, इसलिए मन हल्का होने पर भी जिम्मेदारी पीछे नहीं हटेगी। बीच में 26 जून 2026 का मूलांक 8 उसी अनुशासन को और मजबूत करेगा, जबकि भाग्यांक 6 आराम, अपनापन और थोड़ी राहत की चाह बढ़ाएगा।

मूलांक 8 लव

रिश्तों में आपकी शिकायत यह हो सकती है कि सबको आपकी जरूरत है, पर आपकी थकान कम लोग समझते हैं। यह बात भीतर दबे तो दूरी बढ़ सकती है। खुलकर बात करना ठीक रहेगा, पर लहजा नरम रखें। भाग्यांक 6 का असर अपने लोगों से सहारा दिला सकता है, अगर आप केवल जिम्मेदारी नहीं, अपनी इच्छा भी बताएं। प्रेम संबंध में थोड़ा अनियोजित समय, छोटी वॉक या बिना किसी एजेंडा की बातचीत राहत दे सकती है। परिवार में हर बात का मैनेजर बनने से बेहतर है, कभी किसी और को भी आगे आने दें।

मूलांक 8 करियर

कामकाज में आप भरोसेमंद दिखेंगे, लेकिन भीतर से थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। शनि का स्वभाव यही है। वह मेहनत तो मांगता है, पर नतीजा धीरे देता है। इसलिए अगर ऑफिस में एक जैसा रूटीन, फाइल, रिपोर्ट, मीटिंग या दुकान के हिसाब किताब से ऊब रहे हों, तब भी ढिलाई नुकसान कर सकती है। बाजार या दुकान के काम में ग्राहक से बात, माल की गिनती, रेट तय करना या पुरानी पेमेंट याद दिलाना जैसे छोटे काम ही दिन की दिशा तय करेंगे। 26 जून का मूलांक 8 आपको व्यवस्था की तरफ रखेगा, जबकि भाग्यांक 6 कस्टमर डीलिंग में नरमी देगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। पढ़ाई में मन बदलने को कहे तो विषय बदलें, लक्ष्य नहीं।

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मूलांक 8 धन

पैसों के मामले में मन कह सकता है कि थोड़ा अपने लिए भी खर्च होना चाहिए। यह भावना गलत नहीं है, पर रकम का हिसाब साथ रखें। अंक 8 वाले लोग अक्सर जिम्मेदारी में अपनी छोटी चाह दबा देते हैं, फिर एक साथ खर्च कर बैठते हैं। ऐसा करने से बचना बेहतर रहेगा। दुकान, व्यापार या फ्रीलांस काम में उधारी, बाकी पेमेंट या छूट की बात लिखित में साफ रखें। भाग्यांक 6 के कारण सामने वाला मीठा बोल सकता है, पर फैसला हिसाब देखकर ही लें। ज्योतिष से जानें अपना भविष्य

मूलांक 8 हेल्थ

कंधों, पीठ या घुटनों में भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर जब मन काम से भरा हो। शनि का असर शरीर को जकड़ा हुआ भी बना देता है। कुर्सी से उठकर थोड़ी देर चलना, सीढ़ियां धीरे चढ़ना और बैठने की मुद्रा ठीक रखना फायदेमंद रहेगा। मन को हल्का करने के लिए शाम में कोई छोटा अपना काम करें, जैसे पुरानी चीजें जमाना या अलमारी ठीक करना। इससे भीतर की बेचैनी भी सधेगी।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी खुद लेने की आदत आपको थका सकती है। बाजार या दुकान के काम में मौखिक बात पर भरोसा न टिकाएं। अपनी नाराजगी को चुप्पी बनाकर न रखें।

आज की सलाह: जिम्मेदारी निभाइए, पर अपने हिस्से की जगह भी बचाइए।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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