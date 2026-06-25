8 Number Rashifal 25 june: शनि कह रहे- हर काम अपने समय से होता है, थोड़ी सख्ती विपरीत असर दे सकती है
Aaj ka Ank jyotish number 8:घर के छोटे खर्च में भी यही बात दिख सकती है। जैसे रसोई का सामान लेते समय आप कहें कि बस यही ब्रांड चलेगा, तो बेवजह खिंचाव हो सकता है। बात को नियम नहीं, समझदारी की तरह रखें।
थोड़ी सख्ती विपरीत असर दे सकती है, इसलिए अपने तरीके को ही अंतिम मानकर आगे न बढ़ें। आपका अंक 8 शनि का है, जो जिम्मेदारी और ठोस काम पसंद करता है, पर शनि यह भी सिखाता है कि हर काम अपने समय से पकता है। 25 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर से परखने को कह रहा है और भाग्यांक 5 आसपास की चाल तेज कर रहा है। ऐसे में आप सही होते हुए भी दूसरों को कठोर लग सकते हैं।
मूलांक 8 लव
रिश्तों में आपका इरादा ठीक रहेगा, लेकिन कहने का ढंग थोड़ा भारी पड़ सकता है। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को यह लग सकता है कि आप उनकी बात सुनने से पहले फैसला सुना रहे हैं। मूलांक 7 संकेत देता है कि सामने वाला कुछ छिपा नहीं रहा, बस अपने ढंग से सोच रहा है। भाग्यांक 5 के कारण छोटी बात जल्दी बहस बन सकती है। बेहतर रहेगा कि सलाह देने से पहले एक सवाल पूछें। इससे तालमेल सुधरेगा। प्यार में भरोसा सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं, नरमी से भी बनता है।
मूलांक 8 करियर
कामकाज में असली परीक्षा टीम तालमेल की रहेगी। शनि आपको मेहनती और भरोसेमंद बनाता है, लेकिन उसी के साथ एक तय ढांचा भी देता है। अगर आप ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में सबको अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, तो टेंशन बढ़ सकती है। 25 जून की ऊर्जा यह कहती है कि हर सही बात उसी समय मनवाई नहीं जाती। मीटिंग में अपनी बात रखें, पर आखिरी शब्द पाने की जिद न करें। स्टूडेंट्स भी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में सबकी गति अलग मानकर चलें। काम धीरे चले तो भी रिकॉर्ड, डेटा और तैयारी मजबूत रखें। लंबी दौड़ में यही आपकी ताकत बनेगी।
मूलांक 8 धन
पैसों के मामले में रुखापन नुकसान दे सकता है। कोई छोटा भुगतान, बिल बांटने की बात या घर के खर्च का हिसाब करते समय भाषा सीधी रखें, तीखी नहीं। भाग्यांक 5 के असर से दिन में कई छोटे लेनदेन सामने आ सकते हैं। मूलांक 7 कहता है कि रकम से ज्यादा उसकी जरूरत देखें। जो खर्च अभी टाला जा सकता है, उसे बस इसलिए पास न करें कि बात खत्म हो जाए। शनि साफ हिसाब पसंद करता है। लिखित नोट रखना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 हेल्थ
शरीर से ज्यादा मन का दबाव थकान दे सकता है। जब बातें आपके मुताबिक न चलें, तब कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। थोड़ी देर सीढ़ियां चढ़ना उतरना, गुनगुने पानी से हाथ मुंह धोना और बैठने की मुद्रा ठीक करना राहत देगा। शाम तक खुद को काम से अलग करने के लिए दस मिनट चुप बैठना भी उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
अलर्ट्स: अपनी बात आदेश की तरह न रखें। घर के छोटे खर्च पर अनावश्यक कड़ाई न दिखाएं। अधूरी बात सुनकर काम का तरीका बदलवाने न लगें।
आज की सलाह: अपनी बात रखें, पर दूसरों को जगह भी दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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