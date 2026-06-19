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मूलांक 9 अंक ज्योतिष 19 जून : बहस करेंगे तो बाकी काम उलझेंगे, गलत प्रतिक्रिया से पैसों का नुकसान

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka ank Jyotish mulank 9:किसी अधिकारी, वरिष्ठ या जिम्मेदार व्यक्ति के सामने अपनी बात सीमित और काम की रखें। हर सच हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता।

मूलांक 9 अंक ज्योतिष 19 जून : बहस करेंगे तो बाकी काम उलझेंगे, गलत प्रतिक्रिया से पैसों का नुकसान

सुबह के रूटीन से ही दिन का रंग तय होगा। अगर उठते ही किसी बात पर अटक गए, बहस का मूड बना लिया या अपनी राय साबित करने में लग गए, तो बाकी काम भी उलझ सकते हैं। अंक 9 पर मंगल का असर आपको तेज, साफ और एक्श लेने वाला बनाता है, लेकिन यही तेवर कभी कठोर भी दिखता है। 19 जून 2026 का मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर बोलने की हिम्मत देता है, जबकि भाग्यांक 9 याद दिलाता है कि नियम, पद और व्यवस्था से टकराव महंगा पड़ सकता है।

मूलांक-9 लव

रिश्तों में आपकी साफगोई अच्छी लगती है, पर इस समय वही बात जिद की तरह सुनाई दे सकती है। अगर किसी घरेलू मुद्दे, सोच या पुरानी मान्यता पर अड़े रहे, तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस कर सकता है। मंगल आपको सीधा बनाता है, इसलिए बात घुमाकर कहना आपके बस का नहीं होता। फिर भी नरमी जरूरी रहेगी। पार्टनर से राय पूछें और जवाब बीच में काटें नहीं। परिवार में भी समझाने से पहले सुनना बेहतर रहेगा। अपनी मान्यता को नियम बनाकर सब पर लागू करने की कोशिश न करें।

मूलांक-9 करियर

कामकाज में यह दिन खासकर उन लोगों के लिए संवेदनशील रह सकता है जिनका सामना सिस्टम, मैनेजमेंट, प्रशासन या किसी तय प्रक्रिया से पड़ता है। ऑफिस में मीटिंग, मेल, रिपोर्ट या मौखिक चर्चा के दौरान निजी विचार और काम की जरूरत अलग रखें। मूलांक 1 आपको नेतृत्व की तरफ धकेलता है, लेकिन भाग्यांक 9 साफ बताता है कि अनुशासन तोड़कर आगे निकलना मुश्किल होगा। स्टूडेंट्स भी टीचर, एग्जाम नियम या प्रोजेक्ट गाइडलाइन को हल्के में न लें। अपनी बात रखने से पहले भाषा ठीक करें। बिजनेस में भी पब्लिक कमेंट, पोस्ट या प्रतिक्रिया सोच समझकर दें। हर मंच बहस के लिए सही नहीं होता।

मूलांक-9 धन

पैसों के मामले में नुकसान किसी बड़े खर्च से नहीं, बल्कि गलत प्रतिक्रिया से हो सकता है। किसी फीस, पेनल्टी, कागजी देरी या प्रक्रिया संबंधी रुकावट पर तुरंत तकरार करने के बजाय पहले वजह समझ लें। भाग्यांक 9 हिसाब, नियम और दस्तावेज से जुड़ा है, इसलिए आर्थिक मामलों में भावनात्मक बहस उलटी पड़ सकती है। लेनदेन लिखित रूप में रखें। अगर कोई भुगतान अटका है, तो अनुस्मारक शांति से भेजें। अपनी राय के कारण काम रुकना, सीधे पैसे पर असर डाल सकता है।

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मूलांक-9 हेल्थ

शरीर से ज्यादा असर सिर और चेहरे के भाव पर दिख सकता है। जब मन भीतर से भरा होता है, तो जबड़ा कसा रहता है और बात करते समय तनाव बढ़ता है। सुबह ठंडे पानी से चेहरा धोकर दो मिनट गहरी सांस लें। नाश्ते से पहले दिन की तीन जरूरी बातें लिख लें। इससे मंगल की बिखरी ऊर्जा एक दिशा में आएगी और अनावश्यक भिड़ंत कम होगी।

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: अधिकारी वर्ग से बात में तर्क को तकरार न बनने दें। निजी विचार पब्लिक मंच पर खुलकर न रखें। नियमों को चुनौती देने से पहले कागज जरूर देखें।

आज की सलाह: अपनी बात कम शब्दों में रखें, असर ज्यादा होगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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