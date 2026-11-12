मूलांक 7 अंकराशि 12 नवंबर: अपनी खुशकिस्मती की खुशी दोस्तों के साथ बांटेंगे
Aaj ka ank jyotish mulank : मूलांक 7 वालों के लिए आज खुशियां साझा करना अच्छा लगेगा, पर हर योजना में शामिल होने का दबाव थकाएगा।
जिंदगी का भरपूर आनंद लेने की चाह रहेगी। अपनी खुशकिस्मती की खुशी दोस्तों के साथ बांटेंगे और पार्टी व खरीदारी का आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन इसी उत्साह में अति हुई तो सेहत और बजट दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके अंक 7 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 से मित्रता मेलजोल और सुख सुविधाओं की चाह को सहारा देगी। आपके स्वामी केतु की भीतर परखने की क्षमता इस चाह को समझने में उपयोगी रहेगी। दोस्त से बातचीत में जश्न की बात निकले तो अपना खर्च पहले तय करें। खुशियां साझा करना अच्छा लगेगा, पर हर योजना में शामिल होने का दबाव थकाएगा।
प्रेम और रिश्ते
अपनों के साथ हंसी मजाक और छोटी खुशियां बांटने का मन रहेगा। प्रेम जीवन में बाहर मिलने या साथ खरीदारी करने की इच्छा होगी। पार्टनर से पूछें कि उन्हें किस तरह का साथ पसंद आएगा। केतु का दूरी रखने वाला स्वभाव और मेलजोल की चाह आपको दो तरफ खींचेंगे। अपनी सुविधा साफ बताने से तालमेल बना रहेगा। परिवार की बातचीत में भी उत्साह रहेगा, लेकिन हर मुलाकात को खर्चीला आयोजन बनाने का बोझ न उठाएं। दोस्ती में साथ निभाने के लिए हर पार्टी में जाना बाध्यता न बनाएं।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई और काम के बीच मनोरंजन की योजनाएं ध्यान खींचेंगी। विद्यार्थी दोस्तों के साथ मिलने का कार्यक्रम बनाएं तो अभ्यास का हिस्सा पहले पूरा करें। ऑफिस में पार्टी या खरीदारी की चर्चा लंबी खिंचे तो काम के लिए अलग अवधि रखें। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति अधूरे विवरण देखने में उपयोगी रहेगी। नौकरी में पेशेवर विकास के लिए तय अभ्यास को जारी रखें। बिजनेस में जश्न के खर्च को काम की जरूरत से अलग दर्ज करें। मौजमस्ती की चाह स्वाभाविक रहेगी, मगर उसी में जिम्मेदारियां छूटने देना आपकी उलझन बढ़ाएगा।
धन और वित्त
खरीदारी और दोस्तों के साथ पार्टी का खर्च बजट बिगाड़ेगा, यदि उत्साह में सीमा भूल गए। आय का हिसाब देखकर मनोरंजन की रकम तय करें। केतु की परख का उपयोग यह जांचने में करें कि कौन सी खरीद वास्तव में आपके काम की है। साझा बिल में अपना हिस्सा स्पष्ट पूछें और लेनदेन की रसीद संभालें। निवेश के लिए रखी रकम को जश्न में न लगाएं। खुशकिस्मती महसूस होने का अर्थ अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होना न मानें।
स्वास्थ्य और कल्याण
पार्टी और खरीदारी की अति से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। घूमने फिरने के बीच आराम का अंतर रखें और अपनी क्षमता से लंबा कार्यक्रम न खींचें। केतु से जुड़ी भीतर की समझ आपको अपनी थकान पहचानने की याद दिलाएगी। पार्टी में खाने पीने की मात्रा पर ध्यान दें। आनंद के बीच शरीर की जरूरतों को अनसुना करना भारी पड़ेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: पार्टी का उत्साह आराम पर भारी न पड़े। खरीदारी में तय रकम की सीमा न लांघें। दोस्तों के पूरे बिल की जिम्मेदारी न उठाएं।
आज की सलाह: दोस्तों संग जश्न का खर्च अपनी तय सीमा में रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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