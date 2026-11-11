मूलांक 7 अंकराशि 11 नवंबर: केतु की जांचने और भीतर झांकने की प्रवृत्ति यहां उपयोगी रहेगी
Aaj ka ank jyotish mulank :बिजनेस में सजावट या अतिरिक्त साधनों पर रकम लगाने से पहले प्राथमिक कामों की सूची बनाएं।
खरीदारी का अचानक उठा मन आपके बजट पर भारी पड़ सकता है। गैरजरूरी चीजों पर खुलकर खर्च करना ठीक नहीं रहेगा। बाद में पूरा हिसाब बिगड़ने पर पछतावे की संभावना है। 11 नवंबर 2026 को तारीख के मूलांक 2 से आपका संबंध तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 5 आपका मित्र है। यह मेल अपनी समझ से काम लेने की गुंजाइश देता है, हर पसंद पर पैसा लगाने की छूट नहीं। आपके स्वामी केतु की जांचने और भीतर झांकने की प्रवृत्ति यहां उपयोगी रहेगी। कुछ खरीदने की इच्छा हो तो पहले पूछें कि उसका काम क्या है। मन ललचाए तो खुद को कठोर शब्द न कहें। वस्तु का नाम सूची में रखें और भुगतान से पहले अपना उपलब्ध बजट देखें।
प्रेम जीवन में अपनापन जताने के लिए महंगा उपहार चुनने का दबाव न लें। अचानक किया गया अतिरिक्त खर्च बाद में बजट को लेकर खीझ की वजह बन सकता है। पार्टनर से साफ बात करें कि साझा जरूरतों के लिए कितनी रकम रखनी है। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव इस बातचीत को अधूरा न छोड़े। परिवार में बच्चों की किसी नई चीज की मांग आए तो पहले उसका उपयोग समझें। उनकी इच्छा सुनना और हर मांग पूरी करना अलग बातें हैं। रिश्तों में तालमेल के लिए अपनी आर्थिक सीमा सहज ढंग से बताएं।
मूलांक 7 करियर राशिफल
पढ़ाई या काम के नाम पर भी गैरजरूरी खरीद बजट बिगाड़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए नई किताब, ऐप या सामान लेने से पहले देखें कि मौजूद सामग्री कितनी इस्तेमाल हुई है। विद्यार्थी किसी कोर्स की फीस भरने से पहले उसका पाठ्यक्रम अपनी जरूरत से मिलाएं। नौकरी और ऑफिस के काम में नया उपकरण खरीदने की इच्छा हो तो उसका ठोस उपयोग तय करें। केतु की जांच पड़ताल वाली खूबी इसी जगह मददगार है। करियर में आगे बढ़ने की तैयारी को केवल खरीदारी तक सीमित न रखें।
मूलांक 7 धन राशिफल
आय का हिसाब देखे बगैर छोटी छोटी खरीद जोड़ते जाना महंगा पड़ सकता है। गैरजरूरी खर्च बढ़ा तो पूरे बजट के गड़बड़ाने और बाद में अफसोस होने की संभावना है। भुगतान से पहले जरूरी देनदारियों की रकम अलग गिनें। केतु की दूरी रखने की प्रवृत्ति अपनाएं और लुभावनी पेशकश से कुछ देर हट जाएं। निवेश के लिए रखी राशि खरीदारी में न लगाएं। किसी लेनदेन में कुल रकम देखें, केवल छोटी किस्त देखकर हामी न भरें।
मूलांक 7 हेल्थ राशिफल
खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए महंगे देखभाल उत्पाद या सुविधाएं खरीदने की इच्छा हो तो उनकी जरूरत जांचें। राहत पाने की चाह समझ में आती है, लेकिन उससे जुड़ा खर्च बाद में चिंता बढ़ा सकता है। केतु की भीतर की समझ को जगह दें। थोड़ी देर शांत बैठकर पहचानें कि आपको आराम चाहिए या सचमुच कोई वस्तु। देखभाल के लिए पहले उपलब्ध साधनों का उपयोग करें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अचानक पसंद आई चीज का तुरंत भुगतान न करें। गैरजरूरी खरीद से पूरा बजट बिगड़ सकता है। पढ़ाई के नाम पर अनुपयोगी सामान न जोड़ें।
आज की सलाह: खरीदने से पहले जरूरी खर्च की रकम अलग रख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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