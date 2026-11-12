मूलांक 6 अंकराशि 12 नवंबर: शुक्र का स्नेह भरा पक्ष रिश्तों में कोमलता लाएगा
Aaj ka ank jyotish mulank : शुक्र की कलात्मक रुचि के सहारे भावनाओं को किसी रचनात्मक अभ्यास में ढालने की संभावना है। विद्यार्थी किसी विषय के नोट्स अपनी भाषा में तैयार करें।
मन में लोगों के करीब आने और अपना स्नेह खुलकर जताने की चाह रहेगी। आप प्रेम देना चाहेंगे और बदले में अपनापन पाने की उम्मीद भी रखेंगे। 12 नवंबर 2026 के मूलांक 3 से आपके अंक का तटस्थ संबंध है, जबकि भाग्यांक 6 का मेल अपनी भावनाओं से जुड़ने की इस इच्छा को सहारा देता है। आपके स्वामी शुक्र का प्रेम और सौंदर्य से जुड़ा स्वभाव रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर खींचेगा। इन भावनाओं को लेखन, संगीत या किसी कलात्मक काम में ढालने की संभावना है। फोन पर बातचीत में औपचारिक हालचाल से आगे अपनी कोई सच्ची भावना कहने का मन होगा। प्रतिक्रिया आपकी उम्मीद जैसी न हो तो खुद को कम न आंकें।
मूलांक 6 लव राशिफल
प्रेम जीवन में दिल की बात कहने की जरूरत अधिक महसूस होगी। पार्टनर को बताना चाहेंगे कि उनका साथ आपके लिए क्या मायने रखता है। शुक्र का स्नेह भरा पक्ष रिश्तों में कोमलता लाएगा, लेकिन बदले में वैसी ही अभिव्यक्ति की अपेक्षा बेचैन करेगी। फोन पर बात हो तो कोई एक खास बात कहें जिसकी आप कद्र करते हैं। परिवार में भी अपनापन जताने का मन रहेगा। हर रिश्ते में प्रेम जताने का ढंग अलग होता है। सामने वाले की प्रतिक्रिया के लिए थोड़ी जगह रखें।
मूलांक 6 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अपनी अलग सोच को जगह देने की इच्छा रहेगी। ऑफिस में प्रस्तुति बनानी हो तो पहले मुख्य संदेश लिखें, फिर उसकी सजावट तय करें। नौकरी और बिजनेस की बातचीत में अपने विचार स्पष्ट रखने का अभ्यास उपयोगी रहेगा। पेशेवर विकास के लिए अपनी किसी रचना या काम का नमूना संवारें। सराहना की चाह स्वाभाविक होगी, फिर भी हर सुझाव को अपनी योग्यता पर टिप्पणी न मानें।
मूलांक 6 धन राशिफल
किसी अपने के लिए सुंदर चीज लेने या रचनात्मक शौक पर रकम लगाने का मन होगा। शुक्र से जुड़ी सुविधा और सौंदर्य की पसंद खर्च का कारण बन सकती है। स्नेह जताने के लिए खरीदारी करें तो पहले उसकी उपयोगिता तय करें। आय में से नियमित भुगतान अलग रखकर शौक की राशि चुनें। लेनदेन को भावनात्मक अपेक्षाओं से अलग रखें। निवेश का उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे किसी रिश्ते में अपनी अहमियत साबित करने का जरिया न बनाएं।
मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
मन की बात भीतर रह जाए तो उसे व्यक्त करने की जरूरत महसूस होगी। शुक्र की कलाप्रियता को जगह देते हुए कागज पर रंग भरें या कुछ पंक्तियां लिखें। इसे सुंदर बनाने का दबाव न लें। किसी को दिखाना भी आपकी पसंद रहे। भावनाओं को समझने के लिए लिखने के बाद देखें कि आपको इस समय किस तरह का अपनापन चाहिए।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: तुरंत वैसा ही स्नेह लौटने की अपेक्षा न बांधें। उपहार की कीमत को प्रेम का पैमाना न बनाएं। अपनी रचना पर मिली राय को निजी अस्वीकृति न समझें।
आज की सलाह: फोन पर किसी अपने से दिल की एक बात कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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