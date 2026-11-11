मूलांक 6 अंकराशि 11 नवंबर : शुक्र का प्रेम और सुंदरता से जुड़ा पक्ष बाहरी छवि की ओर खींचेगा
Aaj ka ank jyotish mulank 6 :करियर में आगे बढ़ने की इच्छा स्वाभाविक है, मगर अपनी पसंद के समर्थन में सिर्फ अच्छी बातें चुनना तस्वीर अधूरी रखेगा।
लोगों को परखने में आपकी समझ चूकेगी और पसंद के असर में कुछ गलत चुनाव होंगे। कल्पनाएं हावी रहेंगी। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण इतना बढ़ेगा कि उसकी कमियां नजरअंदाज कर देंगे। बाद में वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। 11 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके लिए तटस्थ है और भाग्यांक 5 मित्र है, फिर भी यह मेल हर निजी पसंद को सही नहीं बनाता। आपके स्वामी शुक्र का प्रेम और सुंदरता से जुड़ा पक्ष बाहरी छवि की ओर खींचेगा। ऐसी उलझन में खुद को दोष देने से बात नहीं बनेगी। दोस्त से बातचीत में बताएं कि आपने क्या देखा और क्या केवल मान लिया। दोनों का फर्क पहचानना उपयोगी रहेगा।
दिल किसी की छवि को असलियत से ज्यादा सुंदर बनाकर देखेगा। आकर्षण के चलते आप ऐसी उम्मीदें जोड़ेंगे जिन्हें वह व्यक्ति पूरा नहीं कर पाएगा। निराशा होगी, लेकिन अपनी कल्पना और सामने वाले के व्यवहार को अलग करके देखें। प्रेम जीवन में पार्टनर के हर व्यवहार को अपनी चाहत के हिसाब से अर्थ न दें। शुक्र रिश्तों में मिठास की चाह बढ़ाएगा। परिवार में भी किसी एक की अच्छी बात सुनकर उसे हर मामले में सही मान लेना तालमेल बिगाड़ेगा।
मूलांक 6 करियर राशिफल
कामकाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व आपकी राय पर जरूरत से ज्यादा असर डालेगा। किसी का आत्मविश्वास देखकर उसकी क्षमता का ऊंचा अनुमान लगाने की चूक होगी। ऑफिस में जिम्मेदारी साझा करने से पहले उसके काम के ठोस उदाहरण देखें। बिजनेस में आकर्षक प्रस्तुति को परखने के लिए प्रस्ताव की शर्तें पढ़ें। शुक्र की सुंदरता और सुविधा की चाह चमकदार विकल्प पसंद कराएगी। विद्यार्थी शिक्षक, कोर्स या पढ़ाई के तरीके को केवल लोकप्रियता से न आंकें।
मूलांक 6 धन राशिफल
किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आर्थिक चुनावों को प्रभावित करेगा। सुविधा या सुंदरता की चाह में किसी खरीद की उपयोगिता बढ़ाकर आंकने का रुझान रहेगा। शुक्र से जुड़ा खर्च का पक्ष यहां सावधानी मांगता है। खरीदारी से पहले लिखें कि वस्तु का इस्तेमाल कहां होगा। निवेश या लेनदेन में सामने वाले की अच्छी छवि को दस्तावेज का विकल्प न बनाएं। आय से जुड़े किसी प्रस्ताव की आकर्षक बातों के साथ उसकी सीमाएं भी पढ़ें।
मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
कल्पनाओं और वास्तविक व्यवहार का अंतर मन को उलझाएगा। किसी से जुड़ी निराशा को अपनी कमी मानकर खुद पर कठोर न हों। कागज पर अपनी अपेक्षा और सामने आई बात अलग लिखें। शुक्र की सुख की चाह को साधारण देखभाल से जगह दें। साफ और सहज वातावरण चुनें, ताकि अपनी भावनाओं को समझने का अवसर मिले।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: आकर्षण को भरोसे का प्रमाण न मानें। किसी की छवि देखकर जिम्मेदारी न सौंपें। अपनी उम्मीद को दूसरे का वादा न समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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