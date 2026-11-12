मूलांक 5 अंकराशि 12 नवंबर: हर बात पर सहमति का दबाव ना लें
Aaj ka ank jyotish mulank : पेशेवर विकास के लिए दूसरों के तरीके जानने की उत्सुकता रखें। सहयोग का अर्थ हर प्रस्ताव मान लेना ना समझें। जहां राय अलग हो वहां अपना कारण सहजता से बताएं।
लोगों से घुलने मिलने और सहयोग करने का मन रहेगा। अपनी और दूसरों की सोच में फर्क गिनने से ज्यादा आपका ध्यान साझा बातों पर होगा। किसी के प्रति परवाह जताने के लिए दिन बहुत अच्छा है। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके अंक 5 के लिए तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 से मित्रता मेलजोल की भावना को सहारा देती है। आपके स्वामी बुध की बातचीत और समझ की खूबियां अपनापन व्यक्त करने में मदद करेंगी। दोस्त से बातचीत में किसी साझा पसंद का जिक्र होगा तो संवाद सहज लगेगा। हर बात पर सहमति का दबाव न लें। किसी की बात ध्यान से सुनना भी आपके सहयोगी भाव को साफ जाहिर करेगा।
मूलांक 5 लव राशिफल
रिश्तों में उन बातों की अहमियत महसूस होगी जो आपको एक दूसरे से जोड़ती हैं। प्रेम जीवन में अपनी भावना साफ शब्दों में कहना अच्छा लगेगा। बुध से जुड़ी संवाद की सहजता पार्टनर का नजरिया समझने में मदद करेगी। परिवार में किसी की रोजमर्रा की मेहनत पर ध्यान जाएगा और उसके प्रति आभार जताने का मन होगा। परवाह व्यक्त करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई पुरानी असहमति याद आए तो पहले सामने वाले की पूरी बात सुनें। अपनी बात रखने की जगह भी बनाए रखें।
मूलांक 5 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में मिलकर आगे बढ़ने की सोच रहेगी। सहपाठियों या ऑफिस के साथियों से चर्चा करते हुए साझा लक्ष्य पर ध्यान रहेगा। बुध की बुद्धि और बातचीत की क्षमता का उपयोग किसी विषय को सरल ढंग से समझाने में करें। नौकरी में मदद की पेशकश करते समय अपने हिस्से का काम स्पष्ट रखें। बिजनेस की बातचीत में दोनों पक्षों की जरूरत समझना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 5 धन राशिफल
पैसों से जुड़ी बातचीत में भी सहयोग का भाव रहेगा। किसी साझा खर्च पर चर्चा हो तो सबकी सुविधा समझने का मन होगा। बुध की गणना और कागजी काम की समझ यहां उपयोगी है। लेनदेन में रकम और जिम्मेदारी लिखकर स्पष्ट करें। किसी की परवाह जताने के लिए महंगा उपहार चुनने का दबाव न लें। आय और नियमित खर्च का हिसाब सामने रखकर मदद की सीमा तय करें। निवेश का फैसला रिश्ते की निकटता के आधार पर न लें।
मूलांक 5 हेल्थ राशिफल
मेलजोल अच्छा लगेगा, फिर भी हर बातचीत के लिए तुरंत उपलब्ध रहने का दबाव न लें। दूसरों की बात सुनते हुए अपनी थकान को भी पहचानें। लगातार चर्चा के बाद कुछ देर शांत बैठना या अपनी पसंद का हल्का संगीत सुनना अच्छा लगेगा। बुध की सक्रिय सोच को विराम देने के लिए एक समय में एक काम चुनें। अपनी सुविधा बताना भी सहज संवाद का हिस्सा है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: तालमेल के लिए हर बात पर हामी न भरें। सहयोग का वादा अपनी क्षमता देखकर करें। पैसों की मदद में शर्तें अस्पष्ट न रखें।
आज की सलाह: किसी अपने की बात पूरे ध्यान से सुनकर परवाह जताएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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