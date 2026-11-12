मूलांक 4 अंकराशि 12 नवंबर: बाहर निकलने से पहले लंबित कामों की लिस्ट देखें
Aaj ka ank jyotish mulank : नौकरी या बिजनेस में पेशेवर विकास से जुड़ा लंबित अभ्यास पूरा करें। निजी देखभाल के उत्साह में जरूरी जवाब या तय काम टालना ठीक नहीं होगा।
अपनी जरूरतों और साज संवार को अहमियत देने का मन होगा। खुद पर ध्यान देने के लिए दिन अनुकूल है। ब्यूटी पार्लर जाने, मनपसंद कपड़े देखने या अपने लिए खरीदारी करने की संभावना है। रोज के कामों में अपनी पसंद पीछे रह गई हो तो उसे जगह देना अच्छा लगेगा। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके अंक 4 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 से मित्रता निजी देखभाल की इस चाह को सहारा देती है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच पहनावे में नया प्रयोग करने की इच्छा जगाएगी। बस अचानक बने इस प्लान में अधूरे काम ओझल न हों। बाहर निकलने से पहले लंबित कामों की सूची देखकर उनकी जगह भी तय कर लें।
मूलांक 4 लव राशिफल
रिश्तों के बीच अपनी पसंद के लिए जगह चाहेंगे। प्रेम जीवन में पार्टनर से अपनी निजी जरूरतों पर सहज बातचीत होगी। साज संवार या खरीदारी का प्लान हो तो पहले से बता दें, ताकि साथ तय किया गया कोई काम छूट न जाए। राहु से जुड़ी बदलाव की चाह में अपना नया अंदाज साझा करना अच्छा लगेगा। परिवार के काम और खुद की देखभाल के बीच तालमेल रखें। अपने लिए कुछ करना सुखद होगा, मगर किसी अधूरी जिम्मेदारी की याद बार बार आए तो उसे पूरा करने का वक्त तय करें।
मूलांक 4 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के बीच खुद को तरोताजा करने की इच्छा रहेगी। राहु का नए तरीकों और तकनीक की ओर झुकाव काम को सुविधाजनक बनाने की सोच देगा। हालांकि नया तरीका खोजने में पुराना काम अटका न रहने दें। ऑफिस जाने की तैयारी में साज संवार के साथ जरूरी दस्तावेज भी जांच लें। बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हों तो अपनी खरीदारी का प्लान बनाते समय उनके अधूरे अभ्यास के लिए भी जगह रखें।
मूलांक 4 धन राशिफल
अपने कपड़ों, साज संवार या पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन होगा। खरीदारी के लिए दिन अनुकूल है, पर आय और बाकी भुगतान देखकर रकम तय करें। राहु की जल्दी संतुष्टि पाने की चाह किसी आकर्षक ऑफर की ओर खींचेगी। खरीदने से पहले अंतिम कीमत और सामान लौटाने की शर्त पढ़ें। लंबित लेनदेन निपटाने का काम भी याद रखें। निजी देखभाल की इच्छा को निवेश से तुरंत पैसा निकालने का आधार न बनाएं।
मूलांक 4 हेल्थ राशिफल
निजी देखभाल के छोटे काम सुखद लगेंगे। साज संवार के लिए कोई नया उत्पाद चुनें तो उसके उपयोग के निर्देश और अपनी संवेदनशीलता का ध्यान रखें। राहु की प्रयोग करने की प्रवृत्ति में कई नए उत्पाद एक साथ आजमाने से बचें। पार्लर जाने का प्लान बने तो वहां की सफाई जांच लें। देखभाल को लंबी सूची बनाकर खुद पर अतिरिक्त बोझ न डालें।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: साज संवार के प्लान में लंबित काम न छूटें। आकर्षक ऑफर पर अंतिम कीमत जांचें। नए उत्पाद के निर्देश जरूर पढ़ें।
आज की सलाह: अपनी देखभाल के साथ अधूरे कामों के लिए वक्त रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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