मूलांक 3 अंकराशि 12 नवंबर: हर जरूरत दबाकर सबको खुश करने का बोझ ना उठाएं
Aaj ka ank jyotish mulank : नौकरी या बिजनेस में सहयोग की भावना रखें, पर मदद का वादा अपनी उपलब्धता देखकर करें। पेशेवर विकास के लिए प्रस्तुति के साथ जानकारी की शुद्धता पर भी मेहनत करें।
काम की व्यस्तता के बीच भी आपका मन आसपास की सुंदरता और सुकून देने वाली चीजों की ओर जाएगा। कल्पनाओं और रोमांस का रंग गहरा रहेगा। रिश्तों में प्रेम, करुणा और निस्वार्थ अपनापन पाने की चाह होगी। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 और गुरुवार के स्वामी का अंक आपके अंक से मेल खाते हैं। साथ में भाग्यांक 6 सुंदरता और रिश्तों वाली इस भावना को बल देता है। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और भरोसा भावनाओं को समझने में मददगार रहेगा। सुंदर माहौल की इच्छा स्वाभाविक है, मगर हर काम और व्यक्ति से आदर्श होने की उम्मीद थका सकती है। अपने काम की जगह को थोड़ा व्यवस्थित करके इस चाह को सहज रूप दें।
मूलांक 3 लव राशिफल
प्रेम जीवन में कोमल भावनाएं हावी रहेंगी। आप चाहेंगे कि पार्टनर आपकी पसंद ही नहीं, आपकी अनकही जरूरतों को भी समझे। परिवार में किसी की परवाह करने और बदले में अपनापन पाने की इच्छा रहेगी। बृहस्पति का उदार स्वभाव आपको रिश्तों में निस्वार्थ सहयोग की ओर ले जाएगा। फिर भी अपनी हर जरूरत दबाकर सबको खुश करने का बोझ न उठाएं। किसी प्रिय व्यक्ति की एक अच्छी बात की खुलकर सराहना करें। मनचाहे रोमांटिक पल की कल्पना में रिश्ते की रोजमर्रा की गर्माहट भी पहचानें।
मूलांक 3 करियर राशिफल
ऑफिस और पढ़ाई में आपका ध्यान काम की सुंदर प्रस्तुति पर रहेगा। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान आपको विषय की गहराई समझने की ओर भी खींचेगा। रिपोर्ट हो या पढ़ाई का प्रोजेक्ट, उसे आकर्षक बनाने की इच्छा होगी। काम की डेडलाइन सामने हो तो सजावट और जरूरी सामग्री के लिए अलग अवधि तय करें। कल्पना में मन रमने पर काम की रफ्तार का अंदाजा छूट सकता है।
मूलांक 3 धन राशिफल
सुंदर वस्तुओं और घर की सजावट की ओर आपका मन खिंचेगा। किसी प्रियजन के लिए उपहार लेने का विचार भी अच्छा लगेगा। बृहस्पति की उदारता को अपनी आर्थिक सीमा से जोड़कर रखें। उपहार की रकम तय करते समय नियमित खर्च और बचत का हिस्सा पहले अलग करें। आय बढ़ने या निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद को कल्पनाओं का सहारा न बनाएं। लेनदेन में अपनापन रखते हुए भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
मन को सुंदर और सहज वातावरण की चाह रहेगी। आराम की जगह पर बिखरी वस्तुएं समेटना और वहां प्राकृतिक रोशनी आने देना अच्छा लगेगा। बृहस्पति का संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर दूसरों की जरूरतों के साथ अपनी सुविधा को भी महत्व दें। किसी की मदद करते हुए थकावट लगे तो काम साझा करें। अपनी देखभाल के लिए जगह रखना स्वार्थ नहीं है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: प्रस्तुति निखारते हुए डेडलाइन न चूकें। निस्वार्थ बनने की चाह में अपनी जरूरतें न दबाएं। सुंदर वस्तु की कीमत भी परखें।
आज की सलाह: अपनापन जताएं और अपनी जरूरतों के लिए भी जगह रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र