मूलांक 2 अंकराशि 12 नवंबर: खुद को कमजोर मानकर ना हो परेशान
Aaj ka ank jyotish mulank : मूलांक 2 वाले आज के दिन भावनात्मक चोट के बीच करियर बदलने जैसा बड़ा निष्कर्ष निकालने से बचें। पढ़ें आज का अंक राशिफल।
चंद्र की संवेदनशीलता के चलते कोई छोटी घटना पुरानी दुखद यादों को छू सकती है। आपकी प्रतिक्रिया बात के आकार से बड़ी होने की आशंका है। मन में ऐसी चोट महसूस होगी, जिसकी वजह पहले साफ नहीं थी। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके अंक 2 का मित्र है और भाग्यांक 6 रिश्तों से जुड़े भावों पर ध्यान दिलाता है। फिर भी भावनाओं को समझने में थोड़ी उलझन रहेगी। खुद को कमजोर मानकर परेशान न हों। कोई बात चुभे तो तुरंत जवाब भेजने से पहले लिखें कि घटना क्या थी और उससे कौन सी याद जुड़ी। इससे वर्तमान बात और पुराने दुख को अलग पहचानने की जगह मिलेगी। मन की हर हलचल पर तुरंत कदम उठाना टालें।
मूलांक 2 लव राशिफल
शाम की चाय पर बातचीत में कोई साधारण टिप्पणी पुरानी उपेक्षा की याद जगा सकती है। पार्टनर या परिवार की बात का अर्थ निकालते समय यह भाव बीच में आएगा। चंद्र से जुड़ा अपनापन चाहने वाला मन जल्दी आहत होगा। बात चुभे तो साफ कहें कि इस विषय से आपकी पुरानी तकलीफ जुड़ी है। फिर पूछें कि सामने वाले का आशय क्या था। प्रेम जीवन में किसी एक वाक्य से पूरे रिश्ते का आकलन न करें। अपनी तकलीफ बताने के लिए आरोपों की लंबी सूची खोलना बातचीत को कठिन बना सकता है।
मूलांक 2 करियर राशिफल
ऑफिस में काम पर मिली छोटी टिप्पणी या पढ़ाई में हुई मामूली चूक पुरानी असफलता का एहसास जगा सकती है। इससे अपनी मेहनत कम लगने की आशंका है। चंद्र की भावुकता यहां प्रतिक्रिया को प्रभावित करेगी। किसी टिप्पणी को अपनी क्षमता का अंतिम फैसला न मानें। शिक्षक या सहकर्मी से पूछें कि किस हिस्से में सुधार चाहिए। फिर उसी हिस्से पर काम करें। नौकरी या बिजनेस की बातचीत चुभे तो जवाब का मसौदा तैयार करके दोबारा पढ़ें। उसमें काम से जुड़ी बात रखें।
मूलांक 2 धन राशिफल
पैसों से जुड़ी कोई छोटी बात पुरानी कमी या अनदेखी का भाव जगा सकती है। उस चोट को शांत करने के लिए खरीदारी करने की इच्छा उठे तो सामान को फिलहाल पसंद की सूची में रखें। चंद्र से जुड़ी भावुकता के बीच खुद से पूछें कि जरूरत वस्तु की है या दिलासे की। किसी लेनदेन पर बुरा लगे तो पहले रकम और तय शर्तें जांचें। आय या निवेश का फैसला अपनी नाराजगी साबित करने का जरिया न बनने दें।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
अनपहचाने दुख के उभरने से मन थका हुआ लगेगा। चंद्र की संवेदनशीलता को देखते हुए भावनाओं को नाम देना उपयोगी रहेगा। कागज पर लिखें कि आपको दुख, उपेक्षा या अकेलापन किस बात से महसूस हुआ। बेचैनी बढ़े तो कुछ देर शांत जगह बैठकर सहज सांसों पर ध्यान दें। तकलीफ लगातार बनी रहे या दिनचर्या प्रभावित करे तो किसी योग्य विशेषज्ञ से बात करें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: छोटी टिप्पणी में पुराने अपमान का अर्थ न जोड़ें। आहत होकर लंबा संदेश तुरंत न भेजें। दिल बहलाने की खरीदारी रोककर जरूरत परखें।
आज की सलाह: जवाब देने से पहले चुभी बात की असली वजह लिखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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