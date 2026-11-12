मूलांक 1 अंकराशि 12 नवंबर: खुद को साबित करने का दबाव होगा हल्का
Aaj ka ank jyotish mulank : मूलांक 1 वाले आज के दिन सूर्य का जिम्मेदारी वाला पक्ष अपनाएं और रचनात्मक सोच को किसी ठोस रूप में लिखें।
मन की भागदौड़ कुछ थमेगी और कल्पना व कला की ओर आपका झुकाव रहेगा। हालांकि कामकाज में ढील और समय व ऊर्जा बिखरने की आशंका है। व्यावहारिक मामलों में आगे निकलने की इच्छा भी कम रहेगी। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके अंक 1 का मित्र है और भाग्यांक 6 रचनात्मक रुचि को सहारा देता है। सूर्य का नेतृत्व और पहचान पाने का गुण मौजूद रहेगा, मगर हर काम में खुद को साबित करने का दबाव हल्का होगा। आपके भीतर कलात्मक हुनर है तो उसका उपयोग करने के लिए दिन अनुकूल है। अपनी सुस्ती से परेशान होने पर खुद को कोसें नहीं। छोटी जिम्मेदारियों के लिए तय अवधि रखें।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में आपका मन हल्की बातचीत और साझा रुचियों की ओर रहेगा। परिवार की बातचीत में कोई रचनात्मक विचार रखना आपको अच्छा लगेगा। पार्टनर से मन की बात कहना सहज होगा, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में आपकी ढील खटक सकती है। सामने वाले की बात पूरी सुनें और अपने हिस्से का काम स्पष्ट कर लें। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व यहां हुक्म चलाने में न बदलने दें। प्रेम जताने के लिए बड़ी योजना का दबाव न लें। अपनापन भरी बातचीत भी आपके भाव साफ रखेगी।
मूलांक 1 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में कड़ी प्रतिस्पर्धा का उत्साह कुछ कम रहेगा। इससे अपनी क्षमता पर सवाल न उठाएं, लेकिन जरूरी काम टालने की आदत को जगह भी न दें। ऑफिस या बिजनेस में काम की सूची छोटी रखें और पहला काम पूरा करके अगला उठाएं। लेखन, डिजाइन या दूसरे कलात्मक काम में आपका हुनर है तो उपयोगी विचार उभरने की संभावना है। छात्रों के लिए चित्र, उदाहरण और अपने बनाए नोट्स से पढ़ना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 1 धन राशिफल
पैसों के व्यावहारिक हिसाब में मन कम लगेगा, इसलिए लेनदेन की जानकारी लिखकर रखें। कला या शौक से जुड़ी खरीदारी आकर्षित करेगी। उसके लिए बजट में जगह देखकर ही रकम तय करें। किसी रचनात्मक विचार से कमाई की संभावना पर सोच रहे हैं तो पहले उसकी लागत समझें। प्रतिभा को अवसर देना ठीक है, मगर उससे तत्काल आय मानकर खर्च न बढ़ाएं। अधूरा हिसाब पूरा करने के लिए थोड़ी अवधि अलग रखें।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
दिनचर्या में ढील के कारण आपकी ऊर्जा बिखर सकती है। काम और आराम के लिए छोटे अंतराल तय करें। संगीत सुनना, चित्र बनाना या कुछ लिखना मन को पसंद आएगा। इस रुचि को आराम का हिस्सा रखें, पूरी दिनचर्या टालने का कारण न बनाएं। सुस्ती महसूस हो तो हल्की गतिविधि चुनें और अपनी क्षमता से ज्यादा करने का दबाव न लें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: कल्पनाओं में जरूरी काम अधूरा न छोड़ें। सुस्ती में लेनदेन का हिसाब न टालें। अपनी राय पर अड़कर परिवार की बात अनसुनी न करें।
आज की सलाह: रचनात्मक विचार लिखें और जरूरी काम के लिए अवधि तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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