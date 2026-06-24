अंक ज्योतिष 24 जून मूलांक 8: आज शनि कह रहे असली बल दिखावे में नहीं, ठोस काम में
किसी सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन या छोटी गैदरिंग में शामिल होने का मन बन सकता है। आप अच्छा महसूस करेंगे, पर अपनी सीमा पहचानकर चलें। खाने पीने, बोलने या वादा करने में जरूरत से ज्यादा खुलापन बाद में बोझ बन सकता है।
शनि आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए आपका असली बल दिखावे में नहीं, ठोस काम में निकलता है। 24 जून 2026 की चाल में मूलांक 6 मेलजोल, आनंद और लोगों से जुड़ने का भाव बढ़ा रहा है। साथ ही भाग्यांक 4 याद दिला रहा है कि हर खुशी के बीच व्यवस्था भी जरूरी है। शनि का तरीका साफ है। आराम करें, लेकिन जिम्मेदारी छोड़े बिना। किसी जरूरी कागज की जांच अपने हाथ से कर लेना बेहतर रहेगा। छोटी चूक बाद में देरी करा सकती है।
मूलांक 8 लव
रिश्तों में अपनापन रहेगा, मगर आपकी गंभीर छवि के पीछे की नरमी तभी दिखेगी जब आप साफ शब्दों में बात करेंगे। मूलांक 6 का असर आपको लोगों के करीब ला सकता है। भाग्यांक 4 कह रहा है कि भावनाओं के साथ सीमा भी रखें। अगर कोई पारिवारिक चर्चा, निमंत्रण या साथ बैठने का मौका मिले, तो सिर्फ मौजूद न रहें, ध्यान से सुनें भी। पार्टनर को आपकी उपलब्धि नहीं, आपका भरोसेमंद रवैया ज्यादा पसंद आएगा। किसी पुराने मुद्दे पर आधा जवाब देने के बजाय पूरी बात रखें। इससे गलत अर्थ कम बनेंगे।
मूलांक 8 करियर
कामकाज में आपका स्थिर स्वभाव फायदा देगा। शनि मेहनत का ग्रह है, इसलिए धीमी मगर पक्की प्रगति का संकेत है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में लोगों से जुड़ने वाले काम सामने आ सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, टीम चर्चा, क्लाइंट मीटिंग या किसी आयोजन में भूमिका। यहां सिर्फ उपस्थित रहना काफी नहीं होगा। अपनी तैयारी जांच लें। खासकर किसी जरूरी कागज की जांच, तारीख, सिग्नेचर, अटैचमेंट या नियम की लाइन दोबारा देख लें। मूलांक 6 माहौल को नरम करेगा, पर भाग्यांक 4 कहता है कि सिस्टम मजबूत होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू है। अच्छे नोट्स के साथ सही फैक्ट और सब्मिशन डिटेल भी मिलाएं।
मूलांक 8 धन
मन खुश हो तो जेब जल्दी खुलती है। यही जगह संभलने की है। किसी कार्यक्रम, आउटिंग या सुविधा की चीज पर खर्च हो सकता है, पर शनि आपको याद दिलाता है कि उपयोग और टिकाऊपन पहले देखें। अगर कोई पेमेंट, फीस, बुकिंग या कागजी लेनदेन हो, तो राशि और शर्तों एक बार फिर पढ़ लें। मूलांक 6 सुख देना चाहता है, लेकिन भाग्यांक 4 हिसाब साफ रखने को कह रहा है। छोटी रकम में भी लापरवाही आगे उलझन बढ़ा सकती है।
मूलांक 8 हेल्थ
शरीर में भारीपन जल्दी महसूस हो सकता है, खासकर अगर खानपान में मात्रा बढ़ गई तो। एकदम रोक लगाने के बजाय हिस्सा छोटा रखें। मीठा, तला या बहुत हैवी खाना दोबारा लेने से पहले थोड़ा पानी पी लें। शनि प्रधान लोगों को नियमित चाल सबसे ज्यादा सूट करती है। शाम में 15 से 20 मिनट की वॉक और सीढ़ियां धीरे चढ़ना आपको हल्का रख सकता है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: किसी जरूरी कागज पर बिना पढ़े सहमति न दें। सामाजिक माहौल में जरूरत से ज्यादा वादा न करें। खाने पीने में दूसरी बार लेने से पहले रुककर सोचें।
आज की सलाह: खुश रहें, पर हर जरूरी बात की जांच खुद करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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