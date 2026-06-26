अंक ज्योतिष 26 जून मूलांक 3: आज गुरु आपको देंगे सही फैसलों की समझ, बस भावनाओं में ना बहें
Mulank 3 Ank Rashifal Today: गुरु की एनर्जी के चलते आज समझदारी से काम लेंगे। जानें आज आपको लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के मामले में क्या सावधानी बरतनी है?
दिन का माहौल आपके लिए थोड़ा नरम और थोड़ा सोच में डूबा हुआ रह सकता है। 26 जून 2026 का मूलांक 8 आपको नियम और जिम्मेदारी की तरफ खींचेगा, जबकि भाग्यांक 6 मन में अपनापन, सुंदरता और सुकून की चाह बढ़ाएगा। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति होने से आप केवल अच्छा महसूस करना नहीं चाहेंगे, बल्कि हर बात का सही अर्थ भी समझना चाहेंगे। घर, डेस्क, कमरे या अपने आसपास की छोटी चीजों को ठीक करने का मन हो सकता है। किसी की बात में संवेदना ढूंढेंगे और खुद भी वैसी ही भाषा बोलना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि कल्पना और हकीकत के बीच फर्क साफ रहे। बहुत ऊंची उम्मीद बांधने के बजाय सरल खुशी चुनना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 लवलाइफ
मन रिश्तों में साफ दिल, सम्मान और बिना मतलब की गर्माहट चाहता दिखेगा। अगर आप किसी से जुड़े हैं, तो केवल मीठे शब्द नहीं, भरोसे वाली बात ज्यादा असर करेगी। बृहस्पति आपको सही बात कहने की समझ देता है, इसलिए किसी उलझन पर घुमा फिराकर बोलने के बजाय सीधे और नरम ढंग से बात करें। परिवार में कोई सदस्य सलाह मांग सकता है। वहां आपका शांत रवैया काम आएगा। जो लोग नए संबंध की तरफ देख रहे हैं, वे केवल आकर्षण पर न जाएं। सामने वाले के व्यवहार में स्थिरता भी परखें।
मूलांक 3 करियर
कामकाज में आपका दिमाग केवल टारगेट नहीं, काम की गुणवत्ता पर भी जाएगा। यह अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में गति धीमी न पड़ने दें। मूलांक 8 का असर याद दिलाता है कि नियम, टाइमलाइन और जिम्मेदारी से ही सम्मान बनता है। भाग्यांक 6 टीम के साथ तालमेल बढ़ा सकता है, इसलिए ऑफिस में समझदारी भरी बातचीत से अटकी बात आगे बढ़ सकती है। बृहस्पति का स्वभाव सलाह, शिक्षण और प्लानिंग से जुड़ा है, इसलिए ट्रेनिंग, कंटेंट, पढ़ाई, मैनेजमेंट या गाइडेंस वाले काम में स्पष्ट सोच मदद करेगी। स्टूडेंट्स के लिए रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 3 फाइनेंस
पैसों के मामले में सुविधा और सुंदरता दोनों पर नजर जा सकती है। कोई छोटा ऑनलाइन पेमेंट करते समय वही लापरवाही न करें जो अक्सर जल्दी में हो जाती है, जैसे अमाउंट देखे बिना ओके दबा देना। मूलांक 8 हिसाब मांगता है, इसलिए ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन जरूर देख लें। भाग्यांक 6 के कारण घर, सजावट, गिफ्ट या आराम की चीजों पर खर्च का मन बन सकता है। जरूरत और चाहत को अलग रखेंगे तो संतुलन बना रहेगा। उधार की बातों में लिखित साफगोई बेहतर रहेगी।
मूलांक 3 हेल्थ
भावुकता बढ़े तो शरीर में ढीलापन और काम में मन का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। बृहस्पति के असर से भारीपन जल्दी जमा होता है, इसलिए दिन में एक बार हल्की स्ट्रेचिंग या खुली हवा में छोटा सा चक्कर अच्छा रहेगा। बहुत मीठा या बहुत तला हुआ खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। मन को स्थिर रखने के लिए पांच मिनट शांत बैठकर अपनी अगली दो प्राथमिकताएं तय करें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: केवल मीठी बात सुनकर भरोसा पक्का न मानें। ऑनलाइन पेमेंट में कन्फर्मेशन देखे बिना आगे न बढ़ें। काम में सुंदर प्रस्तुति के चक्कर में जरूरी डेडलाइन ढीली न करें।
आज की सलाह: भावना रखें, पर फैसला तथ्य देखकर ही कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र