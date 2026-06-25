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अंक ज्योतिष 25 जून मूलांक 3: आज गुरु की कृपा से मिलेंगे नए मौके, जल्दबाजी से बचें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 3 Ank Jyotish: 25 जून 2026 को गुरु की ऊर्जा आपको नए मौके दिलवा सकती है। हालांकि हर मौके पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उससे जुड़ी सारी जानकारी जरूर लें।

अंक ज्योतिष 25 जून मूलांक 3: आज गुरु की कृपा से मिलेंगे नए मौके, जल्दबाजी से बचें

मन के भीतर कुछ नया देखने और आगे बढ़कर लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ सकती है। यह आपके लिए सामान्य बात भी है, क्योंकि बृहस्पति का अंक 3 जीवन को सिर्फ चलाना नहीं, समझना और फैलाना चाहता है। 25 जून 2026 का मूलांक 7 आपको हर मौके की तह देखने को कहता है, जबकि भाग्यांक 5 नए संपर्क, नई बात और नए रास्ते खोल सकता है। इसलिए जो अवसर सामने आए, उसे सिर्फ उत्साह से नहीं, समझदारी से परखें। कोई मददगार व्यक्ति बीच में राह आसान कर सकता है। उसकी बात सुनें, पर अपने नियम भी साथ रखें। बाजार या दुकान के काम में भी छोटी जानकारी बड़ा फर्क दे सकती है।

मूलांक 3 रिलेशनशिप

रिश्तों में आपकी भूमिका सलाह देने वाले की रह सकती है, लेकिन हर बात समझाना जरूरी नहीं होगा। कई बार सामने वाले को सिर्फ यह महसूस होना चाहिए कि आप साथ हैं। बृहस्पति भरोसा और नैतिकता देता है, इसलिए झूठे दिखावे से दूरी रखें। मूलांक 7 दिल की गहरी बात उठाएगा और भाग्यांक 5 बात करने का मौका देगा। अगर कोई दूर चल रहा है, तो हल्की और साफ बातचीत शुरुआत बना सकती है। परिवार में किसी समझदार सदस्य की मदद से अटकी बात आगे बढ़ने की संभावना है। प्रेम संबंध में उम्मीदें साफ रखें। अंदाजा लगाने से उलझन बढ़ सकती है।

मूलांक 3 करियर

कामकाज में दायरा बढ़ाने का मन होगा। नई जिम्मेदारी, नया विषय या अलग तरीके से काम करने की सोच बन सकती है। अंक 3 के लोग ज्ञान और मार्गदर्शन में अच्छे होते हैं, इसलिए टीम में आपकी बात सुनी भी जा सकती है। फिर भी मूलांक 7 कहता है कि बिना पूरी जानकारी के बड़ा दावा न करें। भाग्यांक 5 मीटिंग, कॉल, बातचीत और नेटवर्किंग को सक्रिय रखेगा। पढ़ाई में एक ही विषय में अटकने के बजाय दूसरे स्रोत से समझना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में बाजार या दुकान से जुड़ी कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की छोटी सलाह भी काम की दिशा बदल सकती है।

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मूलांक 3 फाइनेंस

पैसों के मामले में मौके दिखेंगे, पर हर अवसर कमाई में बदले, यह जरूरी नहीं। इसलिए बृहस्पति का नियम याद रखें। पहले समझें, फिर कदम रखें। भाग्यांक 5 के कारण खरीद, सौदा या रेट की तुलना बढ़ सकती है। बाजार में कोई चीज तुरंत सही लगे, तब भी एक बार विकल्प देख लें। मूलांक 7 छिपी शर्तें देखने को कहता है। किसी मददगार व्यक्ति से सही जानकारी मिल सकती है, खासकर दाम, गुणवत्ता या लेनदेन के तरीके को लेकर। उधार की बात साफ शब्दों में रखें।

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मूलांक 3 करियर

ऊर्जा रहेगी, लेकिन मन कई दिशाओं में भागे तो शरीर जल्दी थका हुआ लग सकता है। चलते फिरते काम करने के बीच थोड़ा ठहराव जरूरी रहेगा। बृहस्पति से जुड़े लोगों को लय में रहना सूट करता है। सुबह कुछ मिनट लंबी सांस लेकर दिन की प्राथमिकता तय करें। मीठा या भारी खाने के बाद सुस्ती लगे तो हल्की चाल से चलना बेहतर रहेगा। गर्दन और पीठ में जकड़न हो तो बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: आधी जानकारी पर किसी मौके को बड़ा न मानें। मदद करने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके निर्भर न हों। दुकान या बाजार की बात सिर्फ सुनकर तय न करें।

आज की सलाह: मौके को पहचानिए, फिर ठोस जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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