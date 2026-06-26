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अंक ज्योतिष 26 जून मूलांक 2: मन की उलझन बढ़ाएगा चंद्रमा, पैसों के मामले में बरतें सावधानी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 2 Ank Rashifal Today: चंद्रमा के चलते आज मूलांक 2 वालों का मन भावुक रह सकता है। जानें प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य और किन बातों में आज सावधानी बरतनी चाहिए।

अंक ज्योतिष 26 जून मूलांक 2: मन की उलझन बढ़ाएगा चंद्रमा, पैसों के मामले में बरतें सावधानी

छोटी बात भी इस दिन मन पर थोड़ी ज्यादा असर डाल सकती है। आपका स्वामी चंद्र है, इसलिए भावनाएं जल्दी उठती हैं और कभी कभी पुरानी कसक भी बिना आवाज के सामने आ जाती है। 26 जून 2026 का मूलांक 8 आपको जिम्मेदार और सख्त ढंग से चलाना चाहता है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और संतुलन की तरफ खींचता है। ऐसे में बाहर से सब सामान्य दिखे, फिर भी भीतर हल्की चुभन बनी रह सकती है। खुद को कमजोर मत समझिए। यह सिर्फ मन का उतार चढ़ाव है। कामों को एक साथ पकड़ने के बजाय एक एक करके निपटाइए। किसी बात से दिल भारी हो तो थोड़ी देर रुककर कारण समझना बेहतर रहेगा। चंद्र की संवेदनशीलता अगर सही दिशा पाए, तो रचनात्मक सोच भी खूब काम दे सकती है।

मूलांक 2 लवलाइफ

मन में दबी बात अगर जमा रही, तो किसी अपने की साधारण बात भी तीर जैसी लग सकती है। प्रेम संबंध में सामने वाले के इरादे को गलत समझने की संभावना है, इसलिए तुरंत मन बंद न करें। नरमी से पूछेंगे तो बात साफ हो जाएगी। परिवार में भी आपसे भावनात्मक सहारा चाहा जा सकता है, लेकिन पहले अपना मन संभालना जरूरी है। चंद्र आपको जोड़ता है, तो चुप्पी बढ़ाने के बजाय साफ और शांत शब्द चुनिए। पुरानी बातों को हर चर्चा में लाने से दूरी बढ़ सकती है।

मूलांक 2 करियर

ऑफिस या पढ़ाई में ध्यान भटकने की वजह काम की मुश्किल नहीं, मन का बोझ हो सकता है। किसी टिप्पणी, मीटिंग के टोन या छोटे बदलाव को आप जरूरत से ज्यादा गंभीर ले सकते हैं। मूलांक 8 का असर कहता है कि भावनाओं से ऊपर उठकर काम की सूची साफ रखें। भाग्यांक 6 सहयोग और तालमेल बढ़ाता है, इसलिए टीमवर्क वाले काम में नरम व्यवहार फायदा देगा। स्टूडेंट्स को पुराने डर के कारण कठिन विषय से भागने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में पढ़ना बेहतर रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए क्लाइंट से बात करते समय भावुक प्रतिक्रिया नहीं, साफ जवाब अधिक उपयोगी रहेगा।

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मूलांक 2 फाइनेंस

पैसों के मामले में मन का असर फैसलों पर दिख सकता है। बैंक, पेमेंट, ट्रांसफर या किसी रसीद से जुड़ा काम करते समय दोबारा जांच लेना जरूरी रहेगा। हल्की उलझन में गलत अमाउंट, गलत तारीख या अधूरा कन्फर्मेशन परेशानी दे सकता है। मूलांक 8 हिसाब साफ रखने को कहता है, इसलिए कागज, मैसेज या ऐप एंट्री मिलाकर देख लें। भाग्यांक 6 सुविधा पर खर्च बढ़ा सकता है, मगर भावनात्मक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 2 हेल्थ

मन भारी हो तो शरीर भी सुस्त लग सकता है। चंद्र स्वभाव वाले लोगों में ऐसे दिन पानी की कमी, बेचैनी या आंखों के आसपास थकान जल्दी महसूस हो सकती है। ठंडे दिमाग के लिए कुछ देर शांत बैठें और गहरी सांस लेकर छोड़ें। अगर दिल दुखा हो, तो उसे दबाने के बजाय डायरी में लिखना राहत दे सकता है। मीठा या नमकीन ज्यादा लेने से मूड और ढीला पड़ सकता है।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: पुरानी याद से उपजी चुभन को वर्तमान सच मत मानिए। बैंक या पेमेंट की एंट्री बिना जांचे आगे न बढ़ाइए। किसी छोटे व्यवहार को निजी अपमान समझने से बचिए।

आज की सलाह: मन उछले तो पहले ठहरिए फिर ही प्रतिक्रिया दीजिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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