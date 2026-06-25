अंक ज्योतिष 25 जून मूलांक 2: आज चंद्रमा दे रहे चेतावनी, सुनी-सुनाई बातों पर ना दें प्रतिक्रिया
Mulank 2 Ank Jyotish: आज चंद्रमा की वजह से मूलांक 2 वालों का मन थोड़ा भटक सकता है। रिलेशनशिप, करियर और पैसों के मामलों में आज जल्दबाजी से बचने की कोशिश करें।
आज मूलांक 2 वालों का मन थोड़ा बिखरा हुआ रह सकता है, और छोटी साधारण बातों में भी फोकस बार बार टूटने की संभावना है। सुबह का रूटीन भी सामान्य से धीमा लग सकता है। कभी चाय रखते रखते कोई और काम याद आएगा, तो कभी जरूरी चीज सामने होकर भी छूट सकती है। चंद्र के असर से आपका मन बहुत जल्दी माहौल पकड़ता है, इसलिए आसपास की बातों का असर सीधे भीतर जाएगा। 25 जून 2026 का मूलांक 7 मन को भीतर खींचता है, जिससे आप ज्यादा सोच सकते हैं। वहीं भाग्यांक 5 बातचीत और बदलाव बढ़ाता है, इसलिए गलतफहमी की गुंजाइश भी बनती है। जिम्मेदारी टालने का मन हो तो काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे दिन संभलता हुआ लगेगा।
मूलांक 2 रिलेशनशिप
दिल की बात साफ न कह पाने से दूरी जैसी भावना बन सकती है। आपकी चुप्पी को सामने वाला उदासी, नाराजगी या बेरुखी समझ सकता है। चंद्र का स्वभाव कोमल है, इसलिए आप चोट भी जल्दी लेते हैं और दिखाते कम हैं। रिश्तों में इशारों पर भरोसा करने के बजाय सीधे और सरल शब्द चुनें। परिवार के किसी सदस्य की बात आधी सुनकर मन में कहानी न बना लें। प्रेम संबंध में पुराने मुद्दे फिर याद आ सकते हैं, पर उन्हें उलझाने के बजाय शांत समय में समझना बेहतर रहेगा। एक छोटा सा स्पष्ट संदेश भी कई भ्रम दूर कर सकता है।
मूलांक 2 करियर
पढ़ाई और कामकाज में मन इधर उधर भटक सकता है। नोट्स खोलकर बैठें तो ध्यान किसी और बात में जा सकता है। ऑफिस में भी मीटिंग, मेल या साधारण निर्देश को लेकर भ्रम बन सकता है, इसलिए सुनी हुई बात को अपने शब्दों में दोहरा लेना फायदेमंद रहेगा। चंद्र आपको रचनात्मक बनाता है, लेकिन बिना ढांचे के काम बढ़ता नहीं। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश उल्टा दबाव बढ़ा सकती है। 7 की दिन ऊर्जा गहराई मांगती है, इसलिए एक काम पूरा समझकर करें। 5 का असर बदलाव और कम्युनिकेशन पर है, इसलिए टीमवर्क में साफ जवाब दें। बिजनेस में मौखिक बात पर टिके रहने के बजाय लिखित पुष्टि बेहतर रहेगी।
मूलांक 2 फाइनेंस
पैसों के मामले में उलझन छोटी लेकिन जरूरी हो सकती है। कोई रकम, तारीख या पेमेंट का उद्देश्य फिर से देखना पड़ सकता है। मन अस्थिर हो तो बेवजह टालमटोल भी बढ़ती है, और यही बाद में परेशानी देती है। चंद्र का असर भावनाओं से खरीदारी करा सकता है, खासकर जब मन खाली लगे। इसलिए जो लेना हो, पहले उसकी जरूरत तय करें। भाग्यांक 5 हलचल बढ़ाता है, इस कारण लेन देन में एक बार अतिरिक्त जांच करना समझदारी होगी। उधार या साझा खर्च की बात साफ शब्दों में रखें।
मूलांक 2 हेल्थ
मन की थकान शरीर से ज्यादा महसूस हो सकती है। इससे सुस्ती, हल्का भारीपन या काम में रुचि कम लग सकती है। सुबह उठने के बाद तुरंत भागदौड़ करने के बजाय पांच मिनट शांत बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे और कमरे को थोड़ा खुला रखना भी राहत देगा। चंद्र प्रधान लोगों के लिए नियमित नींद का ढांचा मन को संभालने में मदद करता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: आधी सुनी बात पर प्रतिक्रिया न दें। साधारण कामों को टालने से ढेर बन सकता है। किसी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाना न गढ़ें।
आज की सलाह: छोटे काम पहले निपटाएं, मन अपने आप स्थिर होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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