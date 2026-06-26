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अंक ज्योतिष 26 जून मूलांक 1: सूर्य बढ़ाएगा आत्म विश्वास, खल सकता है दिखावे में किया गया खर्च

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 1 Ank Rashifal Today: सूर्य के प्रभाव से आज 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे हुए लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पढ़ें मूलांक 1 का पूरा राशिफल

अंक ज्योतिष 26 जून मूलांक 1: सूर्य बढ़ाएगा आत्म विश्वास, खल सकता है दिखावे में किया गया खर्च

सूर्य के असर वाले अंक 1 के लोगों में आम तौर पर आगे बढ़ने की चाह मजबूत रहती है, लेकिन इस समय मन थोड़ा ढीला पड़ सकता है। सुबह का रूटीन बिगड़ा तो पूरा दिन बिखरा हुआ लग सकता है। उठने, तैयार होने और काम शुरू करने के बीच फालतू समय निकलने की संभावना है। दूसरी तरफ कल्पना, कला, लेखन, डिजाइन या किसी नए आइडिया में मन ज्यादा लगेगा। अगर आपका काम रचनात्मक है तो यह झुकाव फायदा भी दे सकता है। 26 जून 2026 का मूलांक 8 दिन को जिम्मेदारी और अनुशासन की तरफ खींचता है, जबकि भाग्यांक 6 सौंदर्य, संबंध और संतुलन बढ़ाता है। ऐसे में सूर्य का आत्मविश्वास तभी चमकेगा जब आप आलस से ऊपर उठकर छोटे काम पहले निपटाएंगे।

मूलांक 1 रिलेशनशिप

रिश्तों में आपका अंदाज असरदार रहता है, पर इस दिन आप थोड़े अपने ही खयालों में डूबे रह सकते हैं। इससे सामने वाले को दूरी महसूस हो सकती है। मन की बात साफ शब्दों में कहेंगे तो गलतफहमी कम होगी। प्रेम संबंध में बहुत बड़े वादे करने के बजाय छोटी संवेदनशीलता ज्यादा काम करेगी। परिवार में भी आपकी मौजूदगी जरूरी रहेगी, खासकर जब कोई आपसे राय चाहे। भाग्यांक 6 का असर मेलजोल बढ़ाता है, इसलिए नरमी और अपनापन दिखाने से तालमेल बेहतर रहेगा।

मूलांक 1 करियर

पढ़ाई और करियर के मामले में यह दिन सीधी दौड़ से ज्यादा फोकस की परीक्षा ले सकता है। प्रतियोगी सोच कुछ कम महसूस हो सकती है, इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपना काम पूरा करने पर ध्यान दें। ऑफिस में मीटिंग, प्रेजेंटेशन या लीडरशिप वाले काम में आपकी बात सुनी जा सकती है, क्योंकि सूर्य आपको पहचान दिलाना चाहता है। लेकिन मूलांक 8 की ऊर्जा यह भी याद दिलाएगी कि केवल आइडिया नहीं, अमल भी जरूरी है। क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट, डिजाइन, मीडिया, शिक्षण या प्लानिंग से जुड़े लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं। स्टूडेंट्स एक लंबी लिस्ट बनाने के बजाय दो जरूरी टॉपिक तय करें।

मूलांक 1 फाइनेंस

पैसे के मामले में मन व्यावहारिक कम और पसंद आधारित ज्यादा चल सकता है। सुंदर चीजों, शौक या आराम पर खर्च का मन बने तो पहले बजट देख लें। कमाई स्थिर रखने के लिए अधूरे काम पूरे करना जरूरी रहेगा। अगर कोई पेमेंट, बिल या हिसाब टल रहा है तो उसे आगे न धकेलें। मूलांक 8 अनुशासन मांगता है, इसलिए धन संबंधी छोटे फैसले भी साफ दिमाग से लें। किसी की बात सुनकर तुरंत लेनदेन करना बेहतर नहीं होगा।

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मूलांक 1 हेल्थ

ऊर्जा पूरी तरह खराब नहीं रहेगी, पर बिखरी हुई महसूस हो सकती है। सुबह उठते ही मोबाइल में उलझने के बजाय पानी पीकर हल्की धूप लें। सूर्य स्वामी होने से दिन की शुरुआत जितनी साफ होगी, मन उतना स्थिर रहेगा। कंधों, आंखों और सिर में भारीपन हो तो काम के बीच छोटे ब्रेक लें। बहुत ज्यादा सोचने से थकान बढ़ सकती है, इसलिए एक समय में एक ही काम करें।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: सुबह की ढील पूरे दिन की रफ्तार बिगाड़ सकती है। केवल आइडिया पर न टिकें, काम पूरा भी करें। दिखावे में किया खर्च बाद में खल सकता है।

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आज की सलाह: सुबह की शुरुआत सधी रखिए, तभी प्रतिभा सही दिशा पाएगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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