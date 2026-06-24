Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंक ज्योतिष 25 जून मूलांक 1: सोच-समझकर उठाएं अगला कदम, सूर्य दे रहे खास संकेत

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Mulank 1 Ank Jyotish: मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का है। जानें सूर्य के खास संकेत क्या हैं?

अंक ज्योतिष 25 जून मूलांक 1: सोच-समझकर उठाएं अगला कदम, सूर्य दे रहे खास संकेत

रुककर अपनी दिशा देखने का समय है। पिछले कुछ दिनों की मेहनत का मनचाहा नतीजा न मिलने से भीतर खीझ बढ़ सकती है, और आप खुद पर ही ज्यादा सख्त हो सकते हैं। सूर्य के असर से आपकी पहचान और नेतृत्व की चाह मजबूत रहती है, इसलिए छोटा अटकाव भी बड़ा लग सकता है। मगर यही ठहराव आगे की साफ प्लानिंग का मौका भी देता है। 25 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर झांकने को कह रहा है, जबकि भाग्यांक 5 तरीके बदलने का संकेत देता है। किसी काम को छोड़ने या पकड़े रहने का फैसला भावुक होकर न करें। अपनी प्राथमिकताएं लिखें। कौन सी कोशिश फल दे रही है और कौन सी सिर्फ थका रही है, यह समझना ही आज की असली प्रगति है।

मूलांक 1 लव

दिल की बात कहने से पहले अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का करें। जब आप खुद से नाराज होते हैं, तब अपनों की छोटी बात भी चुभ सकती है। पार्टनर या परिवार को यह समझ न आए कि आप दूरी बना रहे हैं या बस सोच में डूबे हैं। ऐसे में साफ बातचीत जरूरी रहेगी। सूर्य आपको सीधा बोलना सिखाता है, पर उसमें गर्मी ज्यादा न हो। दिन की 7 वाली ऊर्जा आपको भावनाओं की जड़ तक ले जाएगी, और 5 का असर रिश्तों में बातचीत का रास्ता खोल सकता है। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना अपनी बात रखना।

मूलांक 1 करियर

कामकाज में यह दिन समीक्षा का है। अगर ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस नहीं हो रही, या पढ़ाई में पढ़ने के बाद भी पकड़ कमजोर लग रही है, तो तरीका बदलने की जरूरत हो सकती है। सूर्य का अंक 1 जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता, लेकिन हर चीज अकेले उठाना भी समझदारी नहीं है। किसी सीनियर, टीचर या भरोसेमंद साथी से फीडबैक लें। 25 जून 2026 का भाग्यांक 5 नई सोच, नया फॉर्मेट और बेहतर कम्युनिकेशन के पक्ष में है। वहीं मूलांक 7 बताता है कि गहराई से समझे बिना सिर्फ रफ्तार बढ़ाने से फायदा कम मिलेगा। बिजनेस में पुराने प्लान को थोड़ा एडिट करना सही रहेगा।

ये भी पढ़ें:आज चमकदार ऑफर को तुरंत हां न कहें, पढ़ें मूलांक 4 का राशिफल

मूलांक 1 फाइनेंस

पैसों के मामले में हिसाब साफ रखना जरूरी रहेगा। बैंक, पेमेंट, ऑटो डेबिट, यूपीआई या किसी ट्रांसफर से जुड़ा काम दोबारा चेक कर लें। मन थोड़ा खिन्न हो तो छोटी गलती भी हो सकती है। कमाई से ज्यादा फोकस फिलहाल पैसे की दिशा समझने पर रखें। भाग्यांक 5 बदलाव दिखाता है, इसलिए खर्च का पैटर्न देखें। मूलांक 7 संकेत देता है कि बिना जांचे किसी बात पर भरोसा न करें। अपनी जरूरत और दिखावे के खर्च में फर्क साफ रखें।

ये भी पढ़ें:आज बड़ा रिस्क लेने से बचें, पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल

मूलांक 1 हेल्थ

थकान से ज्यादा असर मन की खीझ का दिख सकता है। सिर भारी लगना, आंखों में जलन या कंधों में जकड़न महसूस हो तो बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। धूप में कुछ मिनट शांत बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको फिर से संतुलित करती है। एक पन्ने पर मन की उलझन लिखना भी राहत दे सकता है।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: अधूरे गुस्से में कोई सख्त बात न कहें। बैंक या पेमेंट की एंट्री बिना देखे आगे न बढ़ाएं। अपनी मेहनत को बेकार मानकर अच्छा प्लान बीच में न छोड़ें।

आज की सलाह: ठहरकर हिसाब देखिए, फिर अगला कदम तय कीजिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 1 Numerology Ank Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने