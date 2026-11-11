मूलांक 9 राशिफल (11 नवंबर 2026): मंगल की सक्रियता करियर में पहल करने की ताकत देगी
Muank 9 : दोस्तों से मिलने जाएं तो कार्यक्रम इतना भरा न रखें कि आराम की गुंजाइश ही खत्म हो जाए।
अपनों से खुलकर बात करने और दोस्तों से मिलने के लिए छोटी यात्रा करने का समय अनुकूल है। आपको काम की दौड़ से कुछ फुरसत निकालने और हल्के पल जीने की जरूरत है। 11 नवंबर 2026, बुधवार को तारीख का मूलांक 2 आपके अंक 9 का मित्र है। भाग्यांक और वार का अंक 5 बातचीत और मेलजोल की इस थीम को बल देता है। आपके स्वामी मंगल की ऊर्जा आपको लगातार सक्रिय रखती है, लेकिन हर पल किसी काम में जुटे रहना थकाने वाला होगा। मन में दबी बात सहज शब्दों में कहें। मुलाकात का मौका मिले तो साधारण सा प्लान रखें। दिन को जिम्मेदारियों से भरने की जगह कुछ खुला समय अपने लिए भी छोड़ें।
प्रेम जीवन में दिल की बात कहने के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें और उनकी बात में भी रुचि लें। मंगल की तेज प्रतिक्रिया देने वाली प्रवृत्ति को पहचानें, ताकि बातचीत बहस का रूप न ले। परिवार के साथ शाम की चाय पर कोई अधूरी बात सहजता से रख सकेंगे। रिश्तों में तालमेल के लिए हर चर्चा का तुरंत निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं। किसी दोस्त से मिलने की छोटी यात्रा के लिए भी दिन अनुकूल है। मुलाकात को औपचारिक बनाने का दबाव न लें।
मूलांक 9 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के बीच थोड़ी फुरसत रखने की जरूरत रहेगी। विद्यार्थी लगातार नया लक्ष्य जोड़ने से पहले पढ़ने के अपने क्रम में हल्का अंतराल रखें। नौकरी में काम की बात मन में अटकी हो तो संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट शब्दों में चर्चा करें। ऑफिस की बातचीत को केवल शिकायत तक सीमित न रखें, अपनी जरूरत भी बताएं। बिजनेस में संपर्कों से सहज संवाद के लिए दिन अनुकूल है। मंगल की सक्रियता करियर में पहल करने की ताकत देती है। उसी ऊर्जा को लगातार खींचने से बचें। निजी मुलाकात के लिए समय निकालना हो तो काम का जरूरी हिस्सा पहले व्यवस्थित कर लें।
मूलांक 9 धन राशिफल
दोस्तों से मिलने की छोटी यात्रा का प्लान बने तो आने जाने की लागत पहले देख लें। मेलजोल को महंगा आयोजन बनाने की जरूरत नहीं। आय, खर्च या साझा लेनदेन की कोई बात अपनों से कहनी हो तो साफ शब्द चुनें। रकम से जुड़ी असहजता मन में रखकर मुलाकात का आनंद फीका न करें। मंगल का उत्साह हर प्रस्ताव पर तुरंत हामी भरवा सकता है। निवेश की चर्चा हो तो उसे निजी अपनत्व से अलग रखकर समझें।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
लगातार सक्रिय रहने के बाद खुद को ढीला छोड़ने की जरूरत महसूस होगी। मंगल की ऊर्जा को हर वक्त किसी लक्ष्य में लगाना थकाऊ हो सकता है। फुरसत के कुछ समय में काम के संदेशों से दूरी रखें और कोई सहज, पसंदीदा गतिविधि चुनें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: दिल की बात कहते हुए पुरानी शिकायतों की लंबी सूची न खोलें। छोटी मुलाकात को थकाने वाले कार्यक्रम में न बदलें। आराम का समय भी काम को न सौंप दें।
आज की सलाह: किसी अपने से खुलकर बात करने की फुरसत निकालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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