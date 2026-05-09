Aaj Ka Ank Jyotish 9 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

आज 9 मई 2026, शनिवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 9 माना जाएगा। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है।

Aaj Ka Ank 9 May 2026, आज का अंक राशिफल: आज 9 मई 2026, शनिवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 9 माना जाएगा। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1 आज आप किसी काम को जल्दी आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन पहले सही समय का ध्यान रखें। हालांकि हर देरी आपके खिलाफ नहीं होती। अगर कोई धीरे काम कर रहा है, तो गुस्सा करने के बजाय अपना काम पूरा करें। किसी छोटे फैसले में धैर्य रखना जरूरी होगा। रिश्तों में हर बात को लापरवाही न समझें। कुछ लोग जवाब देने में समय लेते हैं।

शुभ रंग: स्कारलेट

शुभ अंक: 10

मूलांक 2 आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। आज कोई छोटी बात आपका मूड खराब कर सकती है, लेकिन उसे पूरे दिन अपने ऊपर हावी न होने दें। कोई बिना सोचे कुछ कह सकता है या परिवार की कोई बात संवेदनशील लग सकती है। शांत और सीधा जवाब दें। ज्यादा राय और बहस से बात उलझ सकती है। सामान्य दिनचर्या और हल्की बातचीत आपके मन को बेहतर रखेगी।

शुभ रंग: पर्ल

शुभ अंक: 16

मूलांक 3 आज आपकी बातें आपके काम आ सकती हैं, लेकिन उन्हें सरल रखें। लिखने, पढ़ाने, समझाने या ऑफिस में चर्चा करने के लिए अच्छा दिन है। सिर्फ दूसरों की राय देखकर अपनी बात बार-बार न बदलें। सबकी सुनें, फिर वही करें जो आपको सही लगे। निजी जीवन में एक साफ बात लंबी बहस से ज्यादा असर करेगी।

शुभ रंग: हल्दी रंग

शुभ अंक: 17

मूलांक 4 आज अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करें। बहुत सारे काम एक साथ लेने से दोपहर तक थकान महसूस हो सकती है। जरूरी कामों पर ध्यान दें। घर या ऑफिस की किसी बात को सख्ती नहीं, बल्कि शांति से सुलझाने की जरूरत होगी। रिश्तों में अपनी बात पर ज्यादा अड़े न रहें। थोड़ा समझौता चीजें आसान बना सकता है।

शुभ रंग: ऑलिव

शुभ अंक: 11

मूलांक 5 आज दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। कोई मीटिंग, बाहर का काम या अचानक किसी की मांग सामने आ सकती है। सब संभालें, लेकिन अपने मुख्य काम को नजरअंदाज न करें। रिश्तों में सामने वाला गंभीर हो तो मजाक करने से बचें। एक गलत बात छोटी परेशानी को बड़ा बना सकती है। सोच-समझकर बोलें।

शुभ रंग: अज्योर

शुभ अंक: 14

मूलांक 6 आज आप किसी रिश्ते को ज्यादा साफ तरीके से समझ पाएंगे। कोई आपको सुकून दे सकता है, तो कोई सिर्फ दबाव बढ़ाता हुआ महसूस होगा। इस पर बड़ा मुद्दा न बनाएं, बस सच्चाई समझें। घर में छोटा बदलाव माहौल बेहतर कर सकता है। प्रेम संबंधों में सामने वाला आपके मन की बात खुद समझे, इसका इंतजार न करें। अपनी बात साफ कहें।

शुभ रंग: हल्का नारंगी

शुभ अंक: 18

मूलांक 7 आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, इसलिए जल्दी निराश न हों। आपका मन थोड़ा समय लेने के बाद ही चीजों को सही समझ पाएगा। काम में अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। एक बार पूछें और जांच लें। रिश्तों में खुद को इतना दूर न करें कि लोग चिंता करने लगें। एक सामान्य जवाब भी माहौल आसान बनाए रखेगा।

शुभ रंग: मिलिट्री ग्रीन

शुभ अंक: 2

मूलांक 8 आज काम, जिम्मेदारी या किसी की उम्मीदों का दबाव महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि बहुत कुछ आपके ऊपर डाला जा रहा है, लेकिन सही तरीके से काम करने पर आप सब संभाल लेंगे। किसी के जल्दी फैसला मांगने पर गुस्से में जवाब न दें। थोड़ा सोचकर साफ बात करें। आज उठाया गया एक समझदारी भरा कदम आगे की परेशानी कम कर सकता है।

शुभ रंग: रस्ट

शुभ अंक: 25

मूलांक 9 आज आप किसी तनाव को खत्म करना चाहेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति से जुड़ा हो या आपके मन की बात हो। उसे जरूरत से ज्यादा लंबा न खींचें। काम में वही करें जिससे सही नतीजा मिले और बेकार की बातों से दूर रहें। रिश्तों में कड़वे शब्दों से बचें। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आज बोलने का तरीका ज्यादा मायने रखेगा।

शुभ रंग: ऑर्किड

शुभ अंक: 20

डॉ. मधु कोटिया

(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर)