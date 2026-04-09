Aaj Ka Ank Jyotish 9 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

आज 9 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 9 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। हर एक मूलांक का ग्रह स्वामी होता है, जिनका प्रभाव मूलांक पर पड़ता है। आज 9 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1 आज आपका दिन अच्छा रहेगा। काम और व्यापार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा। साथियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आप नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार में अचानक लाभ मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा और संतान से खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 2 आज दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा। काम ज्यादा रहेगा, इसलिए ध्यान से काम करें। फिलहाल जोखिम वाले फैसले टालें। नए काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ सकती हैं। परिवार का साथ मिलेगा और उनके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। यात्रा का प्लान बन सकता है। मौसम बदलने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

मूलांक 3 आज दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। काम और व्यापार में सावधानी रखें। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए विवाद से दूर रहें। लाभ के मौके कम मिलेंगे और पैसों की स्थिति कमजोर रह सकती है। लेनदेन सोच-समझकर करें। परिवार का साथ मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तनाव महसूस हो सकता है।

मूलांक 4 आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। घर में कोई पूजा या आयोजन हो सकता है। आप सकारात्मक रहेंगे। काम और व्यापार में माहौल अच्छा रहेगा। साथियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नया वाहन लेने का विचार आ सकता है। परिवार में खुशी रहेगी और दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

मूलांक 5 आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों वाला रह सकता है। काम और व्यापार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा। साथियों की मदद से कठिन काम भी पूरे हो जाएंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में अचानक फायदा हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

मूलांक 6 आज दिन खुशियों भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आप नए काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संतान से अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 7 आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। काम और व्यापार में माहौल बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। नई परेशानियां सामने आ सकती हैं और लाभ के मौके कम मिलेंगे। विवाद से दूर रहें और अपने व्यवहार को शांत रखें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 8 आज दिन मिला-जुला रहेगा। काम और व्यापार में माहौल ज्यादा आपके पक्ष में नहीं रहेगा। नए काम शुरू करने से बचें। चल रहे कामों में रुकावट आ सकती है। विरोधियों से सावधान रहें और विवाद से दूर रहें। मन को शांत रखें। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तनाव महसूस हो सकता है।

मूलांक 9 आज का दिन कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। काम और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे और यात्रा का योग भी बन सकता है। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा और दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। थकान महसूस हो सकती है और परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।