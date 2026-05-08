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Aaj Ka Ank Jyotish 8 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Numerology: आज 8 मई 2026 है और दिन शुक्रवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 8 होगा। अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं का अनुमान लगाया जाता है।

Aaj Ka Ank Jyotish 8 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank 8 May 2026, आज का अंक राशिफल: आज 8 मई 2026 है और दिन शुक्रवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 8 होगा। अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं का अनुमान लगाया जाता है। जन्म तारीख से निकाले गए मूलांक 1 से 9 तक होते हैं और हर मूलांक पर ग्रहों का अलग प्रभाव माना जाता है। आज का दिन भी सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संकेत और संभावनाएं लेकर आया है। यदि आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।

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मूलांक 1

आज आप किसी काम को जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी से खत्म करें। अगर कुछ जांचना जरूरी है, तो जरूर जांचें। काम में किसी की धीमी गति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन गुस्सा करने से काम तेज नहीं होगा। निजी जीवन में छोटी बात को बड़ा फैसला न बनाएं, सामने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका दें।

मूलांक 2

आज अगर आप हर बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, तो मन हल्का रहेगा। कोई देर से जवाब दे सकता है या आपकी बात न समझ पाए, उसे जाने दें। अपने काम पर ध्यान रखें। घर में छोटी-सी खुशी जैसे चाय, आराम या रोज की दिनचर्या आपको सुकून दे सकती है।

मूलांक 3

आज काम, पढ़ाई या बातचीत से कोई अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी बात सरल रखें, ताकि लोग आसानी से समझ सकें। बाद में थोड़ा फॉलो-अप करना पड़ सकता है, इसलिए चीजों को अधूरा न छोड़ें। निजी जीवन में, जब कोई गंभीर हो तो मजाक करने से बचें।

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मूलांक 4

आज तय करें कि क्या सच में जरूरी है। लंबी लिस्ट बनाकर परेशान न हों। पहले जरूरी काम करें। घर या दिनचर्या से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़ सकता है। परिवार में हर छोटी बात सुधारने की कोशिश न करें, लोगों को अपनी तरह से सीखने दें।

मूलांक 5

आज दिन थोड़ा तेज लग सकता है, इसलिए ध्यान बनाए रखें। अचानक कोई काम या बदलाव आ सकता है, लेकिन उसे पूरे दिन पर हावी न होने दें। एक जरूरी काम पर फोकस रखें। बाहर जाना हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय रखें। निजी बातों में साफ और धीरे-धीरे बात करें।

मूलांक 6

आज आपको समझ आ सकता है कि जो चीज बाहर से ठीक दिखती है, अंदर से वैसी नहीं है। अगर कुछ परेशान कर रहा है, तो उसे छिपाने के बजाय शांत तरीके से कहें। घर या रिश्तों में पुरानी बातें न उठाएं। अपने आराम का भी ध्यान रखें, आराम जरूरी है।

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मूलांक 7

आज आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन हर चीज पर शक न करें। सतर्क रहना और शक करना अलग बात है। काम में किसी की बात पर पूरी तरह निर्भर होने से पहले खुद जांच लें। निजी जीवन में किसी की चुप्पी का गलत मतलब न निकालें। शाम तक मन शांत हो सकता है।

मूलांक 8

आज कोई काम, भुगतान या जिम्मेदारी का साफ जवाब देना जरूरी है। लोगों को इंतजार में न रखें। अगर समय चाहिए, तो साफ कहें। सीधे लेकिन नरम शब्दों में बात करें, इससे सम्मान मिलेगा। दूसरों की जल्दबाज़ी का दबाव अपने ऊपर न लें। आज लिया गया सही फैसला आगे की परेशानी बचा सकता है।

मूलांक 9

आप जानते हैं कि कौन-सी बात आपका मूड खराब कर सकती है, इसलिए उससे दूर रहें। अपनी ऊर्जा ऐसे काम में लगाएं जो कुछ परिणाम दे। काम में पहले वही खत्म करें जो हाथ में है। निजी जीवन में ईमानदार बातचीत से राहत मिल सकती है, लेकिन गुस्से में बात न करें।

डॉ. मधु कोटिया

(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर)

ईमेल: madhukotiya@gmail.com

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
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