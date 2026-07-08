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आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 8 जुलाई 2026 का दिन? पढ़ें भविष्यफल

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka ank rashifal 8 July 2026: जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में राशियों के जरिए राशिफल का आकलन किया जाता है, ठीक उसी तरह से अंक शास्त्र में जन्म तिथि के जरिए व्यक्ति का भविष्यफल देखा जाता है। जानें 8 जुलाई 2026 का अंक राशिफल।

आज का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 8 जुलाई 2026 का दिन? पढ़ें भविष्यफल

Aaj ka ank rashifal 8 July 2026, अंक राशिफल: अंकशास्त्र में जन्मतिथि से मूलांक या भाग्यांश का पता किया जाता है। अगर आपका जन्म किसी महीने की 23 तारीख हो हुआ है, तो जन्मतिथि को जोड़कर जो अंक आएगा 2+3=5 वह आपका मूलांक होगा। यानी 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा। आइए जानते हैं कि आज 8 जुलाई को मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा दिन।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। आज अहंकार को बीच में नहीं आने दें।

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मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। कार्यों में सफलता हासिल होगी। लिखने-पढ़ने के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में सुख-शांति का आगमन होगा, हालांकि जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको कार्यों में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। धन संबंधी योजनाओं को फिलहाल के लिए टाल दें। रिश्ते की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। करियर में तरक्की मिल सकती है।

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मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको कार्यक्षेत्र में नए अनुभवों की प्राप्ति होगी। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और तारीफ करेंगे। धन का आवक बढ़ेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज व्यापारियों को नई डील या सौदा मिल सकता है, जिससे लाभ होगा। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। निवेश के लिए अच्छा समय है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लव लाइफ शानदार रहेगी।

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मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। धन का आगमन होगा, लेकिन खर्च भी रहेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला या निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करेंगे। पार्टनर को तरक्की मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी। करियर में सफलता मिलने की उम्मीद है।

मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। अपनों का साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिरता मिलेगी। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। अच्छी खबर मिलने से आपको मानसिक शांति मिलेगी।

मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप उत्साह, एनर्जी और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। जिसके कारण आपके कार्य तेज गति से पूरे होंगे। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। आज अपने खर्चों पर नजर रखें, वरना आर्थिक स्थिति हिल सकती है।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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