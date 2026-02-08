Aaj Ka Ank Jyotish 8 February: कैसा रहने वाला मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन?
8 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर काफी संतुलित, भावुक और मेहनत से भरा हुआ रहने वाला है। आइए विस्तार से देखते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
8 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर काफी संतुलित, भावुक और मेहनत से भरा हुआ रहने वाला है। आज की ऊर्जा प्रगति, करुणा और पुराने मुद्दों के समाधान की ओर इशारा कर रही है। मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए यह दिन अलग-अलग संदेश लेकर आया है - कुछ के लिए आत्मविश्वास और लीडरशिप का दिन, कुछ के लिए भावनाओं का संतुलन और कुछ के लिए मेहनत का फल मिलने वाला दिन रहने वाला है। आइए विस्तार से देखते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
मूलांक 1: आत्मनिर्भरता और नरमी का दिन
मूलांक 1 वाले जातक आज अपने अंदाज में रहेंगे और मन करेगा कि काम अपनी मर्जी से हो। ऑफिस या घर में आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन बोलते समय गुस्से या कठोरता से बचें। शब्दों में नरमी रखना बहुत जरूरी है। कोई नया आइडिया दिमाग में आ सकता है, उसे हल्के में ना लें यह भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। खर्च सोच-समझकर करें, वरना बाद में अफसोस हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें, बाहर का खाना अवॉइड करें।
मूलांक 2: भावुकता और मन हल्का करने का दिन
मूलांक 2 वाले जातक आज दिल से थोड़ा ज्यादा नरम रहेंगे। छोटी-सी बात भी मन को छू सकती है। किसी अपने से दिल की बात कर लें तो मन बहुत हल्का हो जाएगा। काम में मन थोड़ा भटकेगा, इसलिए खुद को समय दें। फैसले लेते समय दिल की बजाय दिमाग की सुनें। नींद पूरी करने की कोशिश करें और खान-पान हल्का रखें। शाम तक माहौल बेहतर हो जाएगा।
मूलांक 3: भाग्य और क्रिएटिविटी का दिन
मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन काफी भाग्यशाली और उत्साहजनक है। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव कामों में मन बहुत लगेगा। कोई नया आइडिया दिमाग में आए, तो उसे तुरंत नोट कर लें। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रूटीन सेट करने और नए लक्ष्य बनाने का अच्छा दिन है।
मूलांक 4: असंतुलन से बचने और लचीलेपन का दिन
मूलांक 4 वाले जातक आज थोड़ा असंतुलित महसूस कर सकते हैं। कोई प्लान अचानक बदल सकता है या भ्रम की स्थिति बन सकती है। जिद को पीछे छोड़कर गो विद द फ्लो की राह अपनाएं। आज कोई नया विचार या रास्ता दिमाग में आ सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। तनाव से दूर रहें और छोटी बातों को दिल पर न लें। शाम तक स्थिति संभल जाएगी। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।
मूलांक 5: तेजी और लाभ का दिन
मूलांक 5 वाले लोग आज काफी एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। मीटिंग, कॉल या कोई महत्वपूर्ण बातचीत से लाभ मिलेगा। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत की कोशिश करें। रूटीन में एक्सरसाइज या योग शामिल करें। डाइजेशन पर ध्यान दें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 6: रिश्तों में मिठास और संतुलन का दिन
मूलांक 6 वाले जातक आज भावनाओं में मिठास महसूस करेंगे। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी। परिवार में शांति और खुशियां रहेंगी। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी। दिन शांत और सकारात्मक रहेगा।
मूलांक 7: अंतर्मुखी और विचारशील दिन
मूलांक 7 वाले लोग आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का अच्छा समय है। रिसर्च, पढ़ाई या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा।
मूलांक 8: जिम्मेदारी और धैर्य का दिन
मूलांक 8 वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में मेहनत ज्यादा लगेगी और परिणाम धीरे-धीरे दिखेंगे। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। धैर्य रखें, मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम फायदेमंद रहेगा। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा।
मूलांक 9: ऊर्जा और प्रगति का दिन
मूलांक 9 वाले लोग आज बहुत ऊर्जावान और तेज रहेंगे। पुराना कोई मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग खास प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर में फायदा मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा।
आज का दिन हर मूलांक के लिए अलग संदेश लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, कर्म और सकारात्मक प्रयास ही असली शक्ति हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष