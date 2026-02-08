Aaj Ka Ank Jyotish 8 February: कैसा रहने वाला मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन?

संक्षेप: 8 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर काफी संतुलित, भावुक और मेहनत से भरा हुआ रहने वाला है। आइए विस्तार से देखते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

मूलांक 1: आत्मनिर्भरता और नरमी का दिन मूलांक 1 वाले जातक आज अपने अंदाज में रहेंगे और मन करेगा कि काम अपनी मर्जी से हो। ऑफिस या घर में आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन बोलते समय गुस्से या कठोरता से बचें। शब्दों में नरमी रखना बहुत जरूरी है। कोई नया आइडिया दिमाग में आ सकता है, उसे हल्के में ना लें यह भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। खर्च सोच-समझकर करें, वरना बाद में अफसोस हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें, बाहर का खाना अवॉइड करें।

मूलांक 2: भावुकता और मन हल्का करने का दिन मूलांक 2 वाले जातक आज दिल से थोड़ा ज्यादा नरम रहेंगे। छोटी-सी बात भी मन को छू सकती है। किसी अपने से दिल की बात कर लें तो मन बहुत हल्का हो जाएगा। काम में मन थोड़ा भटकेगा, इसलिए खुद को समय दें। फैसले लेते समय दिल की बजाय दिमाग की सुनें। नींद पूरी करने की कोशिश करें और खान-पान हल्का रखें। शाम तक माहौल बेहतर हो जाएगा।

मूलांक 3: भाग्य और क्रिएटिविटी का दिन मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन काफी भाग्यशाली और उत्साहजनक है। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव कामों में मन बहुत लगेगा। कोई नया आइडिया दिमाग में आए, तो उसे तुरंत नोट कर लें। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रूटीन सेट करने और नए लक्ष्य बनाने का अच्छा दिन है।

मूलांक 4: असंतुलन से बचने और लचीलेपन का दिन मूलांक 4 वाले जातक आज थोड़ा असंतुलित महसूस कर सकते हैं। कोई प्लान अचानक बदल सकता है या भ्रम की स्थिति बन सकती है। जिद को पीछे छोड़कर गो विद द फ्लो की राह अपनाएं। आज कोई नया विचार या रास्ता दिमाग में आ सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। तनाव से दूर रहें और छोटी बातों को दिल पर न लें। शाम तक स्थिति संभल जाएगी। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 5: तेजी और लाभ का दिन मूलांक 5 वाले लोग आज काफी एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। मीटिंग, कॉल या कोई महत्वपूर्ण बातचीत से लाभ मिलेगा। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत की कोशिश करें। रूटीन में एक्सरसाइज या योग शामिल करें। डाइजेशन पर ध्यान दें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6: रिश्तों में मिठास और संतुलन का दिन मूलांक 6 वाले जातक आज भावनाओं में मिठास महसूस करेंगे। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी। परिवार में शांति और खुशियां रहेंगी। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी। दिन शांत और सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7: अंतर्मुखी और विचारशील दिन मूलांक 7 वाले लोग आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का अच्छा समय है। रिसर्च, पढ़ाई या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा।

मूलांक 8: जिम्मेदारी और धैर्य का दिन मूलांक 8 वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में मेहनत ज्यादा लगेगी और परिणाम धीरे-धीरे दिखेंगे। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। धैर्य रखें, मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम फायदेमंद रहेगा। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा।

मूलांक 9: ऊर्जा और प्रगति का दिन मूलांक 9 वाले लोग आज बहुत ऊर्जावान और तेज रहेंगे। पुराना कोई मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग खास प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर में फायदा मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा।

आज का दिन हर मूलांक के लिए अलग संदेश लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, कर्म और सकारात्मक प्रयास ही असली शक्ति हैं।