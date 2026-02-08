Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka ank jyotish 8 february 2026 mulank 6 walon ka din kaisa rahega career health relationship
Aaj Ka Ank Jyotish 8 February: मूलांक 5 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 8 फरवरी का दिन ?

Aaj Ka Ank Jyotish 8 February: मूलांक 5 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 8 फरवरी का दिन ?

संक्षेप:

aaj ka ank jyotish 8 february 2026: जिन लोगों की जन्म तारीख 5, 15 और 23 होती है उनका मूलांक 5 होता है। इस मूलांक का स्वामी बुध है और ज्योतिष में बुध को बुद्धि का देवता माना गया है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 5 के जातकों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा।

Feb 08, 2026 11:10 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जा सकता है। हर एक मूलांक का अपना महत्व है। मूलांक के जरिए हर एक दिन का भी आंकलन किया जाता है। जिन लोगों की जन्म तारीख 5, 15 और 23 होती है उनका मूलांक 5 होता है। इस मूलांक का स्वामी बुध है और ज्योतिष में बुध को बुद्धि का देवता माना गया है। ऐसे में इस मूलांक के जातक दिमाग से काफी तेज होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 5 के जातकों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा।

करियर और कारोबार
मूलांक 5 के जातकों को आज के दिन कोई बड़ी सफलता या उपलब्धि हासिल हो सकता है। करियर और कारोबार में ग्रोथ होगा। सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। हालांकि आर्थिक मामलों में संभलने की जरुरत है। खर्चों पर ध्यान देंगे। कामकाम में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। रचनात्मकता को बल मिलेगा। आज आप किसी से किया पुराने वादे को पूरा करने में सफल होंगे। हर एक काम व्यवस्थित करेंगे। आर्थिक तरक्की के योग बन रहे हैं। उचित अवसर का लाभ उठाएंगे। आप फोकस धन को बढ़ाना रहेगा। कामकाज पर स्मार्ट तरीके से ध्यान दें।

रिलेशनशिप
आज परिवार के साथ अच्छा पल बिताएंगे। मित्रगण और रिश्तेदारों का भी सहयोग मिलेगा। पार्टनर संग रोमांटिक दिन बितेगा। प्रेम जीवन में रिश्तों की मर्यादा को आपको अच्छी तरह से निभाना होगा। यही मर्यादा आपके जुड़ाव को और भी मजबूत करेगा। परिवार में आप पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। रिश्तों में कोई अनबन है, तो बाचतीच से हल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही व्यवस्था पर जोर देंगे और समझदारी से काम लेंगे। परिवार के लोगों से अपने मन की बात को साझा करेंगे, जो आपको सुकून देगा।

सेहत
आज आपका सेहत सामान्य रहेगा। ध्यान और योग को बढ़ाएंगे, जो आपको लाभ पहुंचाएगा। खान-पान का ध्यान रखें। घर के खाने को प्राथमिकता दें। ज्यादा बाहर और ऑयली फूड का सेवन ना करें। पानी खूब पिएं, रात में भरपूर नींद लें।

मूलांक 5 वालों के लिए उपाय
मूलांक 5 वाले लोगों के लिए हल्का हरा, हल्का खाकी, सफेद आदि उजले रंग शुभ साबित होते हैं। शुभ दिन और शुभ समय में बुध के मंत्रों का उच्चारण करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

Aaj Ka Rashifal Mulank 5 Numerology
