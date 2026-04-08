Aaj Ka Ank Jyotish 8 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 8 अप्रैल 2026 है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 8 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 8 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
मूलांक 1
आज आपके आसपास सकारात्मक माहौल बना रहेगा। अच्छी चीज़ें धीरे-धीरे आपके करीब आ रही हैं। आप कई काम एक साथ संभाल सकते हैं, लेकिन खुद की देखभाल और सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा समय खुद को दें, ओवरवर्क से बचें।
मूलांक 2
आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। किसी काम की तारीफ, स्वीकृति या लोगों का सपोर्ट मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दिन आपके पक्ष में जाता दिख रहा है। खुशी का असर सेहत पर भी दिखेगा, लेकिन रूटीन और नींद का ध्यान रखें।
मूलांक 3
आज आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। कहां बचत हो सकती है, इस पर सोचें। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सहारा बनती है। खान-पान पर नियंत्रण रखें, बाहर का ज्यादा खाने से बचें।
मूलांक 4
रिश्तों में आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। लोगों से जुड़ाव मजबूत होगा। साथ ही, पैसों को लेकर समझदारी से फैसले लेने का समय है। थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलन बनाए रखें।
मूलांक 5
आज खासकर प्यार और रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है, भले ही आपको थोड़ा संदेह रहे। मूड अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर एक्टिव रहने के साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है।
मूलांक 6
आप कठिन परिस्थितियों को समझदारी से संभाल पाएंगे। आपकी सूझ-बूझ और संतुलित व्यवहार आपको आगे बढ़ाएगा। सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी।
मूलांक 7
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। खुद पर भरोसा रखें। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन या शांत समय बिताना अच्छा रहेगा।
मूलांक 8
आज सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। जीवन में बदलाव का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है। ऊर्जा बेहतर रहेगी, लेकिन ओवरएक्सर्शन से बचें।
मूलांक 9
आज थोड़ी जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है। नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। अब समय है नकारात्मक चीज़ों को पीछे छोड़ने का। मानसिक दबाव को संभालने के लिए ब्रेक लें और खुद को रिलैक्स रखें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान